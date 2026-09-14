Gary Oldman Sebut Adaptasi Serial Harry Potter Hadirkan Cerita Lebih Lengkap daripada Sebelumnya

JawaPos.com – Gary Oldman menilai serial televisi Harry Potter produksi HBO akan lebih memuaskan bagi penggemar dibandingkan adaptasi filmnya.

Dilansir dari laman Deadline pada Minggu (13/9), Aktor yang memerankan Sirius Black tersebut mengatakan serial televisi memiliki keunggulan karena dapat mengadaptasi cerita dari buku secara lebih lengkap tanpa banyak pemangkasan.

Menurut Oldman, keterbatasan durasi film membuat sejumlah detail cerita dan karakter harus dikorbankan dalam proses adaptasi.

Oldman pertama kali tampil sebagai Sirius Black dalam Harry Potter and the Prisoner of Azkaban pada 2004 dan kemudian kembali dalam beberapa film berikutnya.

Oldman mengatakan para pembuat film harus memangkas banyak bagian cerita agar dapat menyesuaikannya dengan durasi film yang mencapai sekitar tiga jam.

Oldman juga mengaku bersyukur pernah menjadi bagian dari waralaba tersebut dan menyebut Harry Potter sebagai sebuah fenomena yang kemungkinan sulit terulang kembali.

Serial Harry Potter dijadwalkan tayang perdana pada Natal 2026 di HBO dan tersedia melalui layanan streaming HBO Max.