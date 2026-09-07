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Dimas Choirul
Selasa, 8 September 2026 | 00.34 WIB

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

Feby br Purba, siswi keracunan MBG kembali mendapat perawatan medis karena racun jamur masuk ke saraf kepalanya. (Sumut Pos) - Image

Feby br Purba, siswi keracunan MBG kembali mendapat perawatan medis karena racun jamur masuk ke saraf kepalanya. (Sumut Pos)

JawaPos.com - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, beberapa waktu lalu menyisakan penderitaan bagi siswa yang terdampak.

Sejumlah siswa yang sempat menjalani perawatan dan pulang dari rumah sakit justru kembali mengalami gangguan kesehatan.

Parahnya, kondisi para siswa ini malah lebih memprihatinkan dan membutuhkan pemeriksaan dan perawatan intensif yang panjang.

Hasil pemeriksaan dokter juga sangat mengejutkan. Ada paparan racun jamur yang menyerang saraf kepala, kerusakan ginjal hingga jantung.

Salah satunya dirasakan oleh Feby br Purba, yang harus kembali menjalani pemeriksaan di RSUP H. Adam Malik Medan.

Menurut keterangan keluarga, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya temuan yang berkaitan dengan racun jamur pada bagian saraf kepalanya.

“Menurut pemeriksaan dokter di Adam Malik, hasilnya ada racun jamur di saraf kepala anak saya,” ujar Bang Purba, ayah dari Feby dilansir Sumutpos (Jawa Pos Group), dikutip Senin (7/9).

Kondisi itulah yang memaksa putrinya harus menjalani kontrol secara berkala. Bahkan dokter menyarankan Feby menjalani pemantauan kesehatan hingga enam bulan bahkan satu tahun ke depan.

“Ada empat dokter yang memeriksa. Saya tak hafal namanya. Kata dokter anak saya harus kontrol sampai enam bulan hingga satu tahun,”katanya.

Editor: Estu Suryowati
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