Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

JawaPos.com - Polisi mengungkap penyebab kecelakaan maut yang melibatkan mobil listrik BYD di turunan Jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/9) sore diduga dipicu oleh human error atau kelalaian pengemudi.

Insiden yang melibatkan tiga mobil dan dua sepeda motor tersebut menewaskan tiga orang yang merupakan satu keluarga pengendara motor.

Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang mengungkapkan, dugaan awal tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik.

Meski rumor liar beredar di media sosial mengenai potensi gangguan sistem kendaraan listrik mobil BYD, pihak kepolisian belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam secara intensif terhadap para pihak yang terlibat.

"Sementara ini diduga human error. Masih didalami," ujar Kompol Reza, Selasa (8/9).

Ia juga mengungkap kondisi para korban kecelakaan yang hingga kini masih mendapat perawatan medis. Hal ini menyebabkan, petugas masih belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam hingga penetapan tersangka.

"Ya sabar dulu. Masih proses, semua pihak yang terlibat laka masih dirawat di RS. Jadi belum bisa diperiksa secara intensif," lanjutnya.

Kronologi Tabrakan Beruntun di Turunan Kembang Kerep

Tragedi ini terjadi pada Sabtu (5/9) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Mobil BYD bernomor polisi B-2703-BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara.