Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD dan 4 kendaraan di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Polisi mengungkap penyebab kecelakaan maut yang melibatkan mobil listrik BYD di turunan Jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/9) sore diduga dipicu oleh human error atau kelalaian pengemudi.
Insiden yang melibatkan tiga mobil dan dua sepeda motor tersebut menewaskan tiga orang yang merupakan satu keluarga pengendara motor.
Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang mengungkapkan, dugaan awal tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik.
Meski rumor liar beredar di media sosial mengenai potensi gangguan sistem kendaraan listrik mobil BYD, pihak kepolisian belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam secara intensif terhadap para pihak yang terlibat.
"Sementara ini diduga human error. Masih didalami," ujar Kompol Reza, Selasa (8/9).
Ia juga mengungkap kondisi para korban kecelakaan yang hingga kini masih mendapat perawatan medis. Hal ini menyebabkan, petugas masih belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam hingga penetapan tersangka.
"Ya sabar dulu. Masih proses, semua pihak yang terlibat laka masih dirawat di RS. Jadi belum bisa diperiksa secara intensif," lanjutnya.
Kronologi Tabrakan Beruntun di Turunan Kembang Kerep
Tragedi ini terjadi pada Sabtu (5/9) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Mobil BYD bernomor polisi B-2703-BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara.
Saat melintasi jalan menurun di Jembatan Kembang Kerep, kendaraan tersebut mendadak hilang kendali dan melibas deretan kendaraan di depannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju