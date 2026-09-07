Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD dan 4 kendaraan di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Tiga orang tewas dan empat lainnya luka-luka, setelah sebuah mobil BYD M6 menyebabkan kecelakaan beruntun di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.
Kecelakaan beruntun itu melibatkan sedikitnya lima kendaraan, dan melukai sejumlah orang.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto membeberkan kronologi lengkap insiden tabrakan beruntun tersebut. Ia menuturkan, insiden ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.
Kejadian bermula saat minibus BYD bernomor polisi B-2703-BNA yang dikemudikan oleh Karsono melaju dari arah selatan menuju utara.
"Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, mobil tersebut menabrak bagian belakang Kijang Innova B 1277 UIH yang dikemudikan Hadi Wibawa," ujar Joko, dikutip Senin (7/9).
Benturan keras membuat Kijang Innova terdorong ke depan dan menghantam Toyota Fortuner L-1021-BAD.
Akibat dorongan tersebut, Toyota Fortuner oleng ke kanan dan bagian bodi samping kirinya menghantam sepeda motor Honda Vario B-4915-BCD yang berada di samping kirinya.
Peristiwa ini memakan korban jiwa dari pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Vario.
Dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian (TKP), yakni Yeni Sumarti dan seorang anak perempuan bernama Zeline Zakeisha (7). Jenazah keduanya dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.
Pengendara sepeda motor, Andi Prasetyo, sempat dilarikan ke RS Hermina Daan Mogot karena mengalami luka berat di bagian kepala, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
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Jawa Pos
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