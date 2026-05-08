Fokus Pengalaman Pengguna, ASUS Tekankan Inovasi hingga Layanan Purnajual

JawaPos.com — ASUS menekankan pentingnya pengalaman pengguna secara menyeluruh, mulai dari performa perangkat hingga dukungan layanan setelah pembelian.

Country Marketing Manager ASUS Indonesia, Davina Larissa, mengatakan bahwa perkembangan teknologi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada spesifikasi semata, tetapi juga layanan unggul yang diberikan kepada pengguna.

“Kalau kita berbicara teknologi sekarang, ini sudah bukan lagi soal siapa yang punya spesifikasi atau fitur terbaru, tapi bagaimana end-user benar-benar bisa merasakan performa laptop yang luar biasa, juga after-sales service yang nomor satu,” ujarnya dalam sebuah acara media gathering di Jakarta, Rabu (6/5).

Davina menjelaskan, perusahaan mengusung tiga pilar utama dalam membangun nilai merek, yakni product value, AI value, serta quality and service.

“Yang pertama tentunya adalah product value. Saat kita ngomongin product value, itu hadir lewat inovasi dan performa terbaik. Yang kedua adalah AI value, yaitu pengalaman AI yang relevan dan membantu aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, aspek kualitas dan layanan menjadi perhatian utama untuk memastikan perangkat tetap optimal dalam jangka panjang.

“Laptop yang bagus buat kami bukan cuma powerful di awal, tapi juga harus reliable untuk jangka panjang. Dukungan servis yang memberi rasa aman juga jadi alasan kami berinvestasi di quality testing, service coverage, sampai perlindungan yang lebih lengkap,” katanya.

Sementara itu, Head of Public Relations & Digital ASUS Indonesia, Brama Setyadi, memaparkan posisi perusahaan di pasar teknologi dalam negeri.

Menurut dia, ASUS telah memimpin pasar notebook consumer selama 13 tahun sejak 2013, dengan pangsa pasar mencapai 37 persen pada kuartal pertama 2024 berdasarkan data Microsoft Activation.