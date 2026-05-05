Asus Perkuat Lini Laptop Gaming, Hadirkan ROG Zephyrus G14 hingga TUF Gaming A14

JawaPos.com – ASUS Republic of Gamers (ROG) kembali memperkuat lini laptop gaming andalannya di Indonesia dengan menghadirkan tiga model terbaru, yakni ROG Zephyrus G14, ROG Strix G16, dan ASUS TUF Gaming A14. Ketiganya dibekali prosesor AMD Ryzen AI generasi terbaru serta dukungan fitur Next-Level AI yang dirancang untuk menunjang kebutuhan gaming, kecerdasan buatan, hingga content creation kelas profesional di pasar Tanah Air.

Menariknya, ROG juga menghadirkan inovasi tambahan berupa AI lokal bernama OMNI Virtual Assistant. Teknologi ini memanfaatkan NPU terintegrasi untuk membantu berbagai aktivitas pengguna secara lebih praktis, mulai dari merangkum dan mengekstrak informasi dari dokumen hingga memberikan dukungan teknis secara langsung tanpa harus selalu terhubung ke layanan cloud.

Lenny Lin, Country Manager Asus Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya telah hadir selama dua dekade di industri gaming. Hal ini menjadi bukti bahwa dedikasi Asus ROG dalam mendengarkan kebutuhan gamer yang semakin dinamis.

“Jajaran inovasi ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan gamers yang kini tidak hanya mengenai gaming, namun juga AI, content creation, hingga pekerjaan berat lainnya. Tahun 2026 bukan sekadar tentang spesifikasi di atas kertas, tapi tentang bagaimana teknologi AI dan inovasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penggunanya," kata Lenny pada saat peluncuran.

Selaku mitra, Armawati Cen, Consumer Business Development Manager AMD Indonesia, pun menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan komputasi AI yang lebih luas dan berkinerja tinggi dengan menyematkan fitur-fitur siap pakai bagi para pengguna dalam form factor laptop gaming premium.

“Perpaduan inovasi prosesor yang dibangun di atas arsitektur “Zen 5” modern dengan teknologi AI terdepan, memberikan transformasi performa komputasi gaming yang memungkinkan pengalaman bermain game dengan grafis imersif dan mulus, serta visual yang tajam dengan tetap mengedepankan efisiensi daya optimal. Inilah definisi komputasi gaming cerdas bagi para pengguna untuk dapat produktif ditengah mobilitas tinggi dan tuntutan multitasking,” ungkap dia.

Berikut informasi singkat mengenai ketiganya!

ROG Zephyrus G14 (GA403GM)