Resmi Diluncurkan di Indonesia, Samsung Galaxy S26 Series dan Buds4 Pro Siap Abadikan Momen Penting di Malam Hari

JawaPos.com - Mengabadikan peristiwa penting di malam hari dapat menjadi konten media sosial yang unik. Namun, mengabadikan momen di malam hari dengan baik, memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, kondisi malam yang gelap dan pencahayaan yang tidak merata sering membuat foto dan video banyak noise, sehingga tampak kurang jernih dan detail.

Untuk menangkap momen di malam hari dengan kualitas terbaik, Samsung Electronics Indonesia hadir dengan Galaxy S26 Ultra, AI Phone terbaru yang membawa peningkatan signifikan pada fitur Nightography. Jadi, hasil foto dan video akan lebih terang, tajam, dan natural meskipun dalam kondisi minim cahaya.

“Kamera selalu menjadi salah satu alasan utama pengguna memilih Galaxy S Series dari tahun ke tahun. Karena itu, pada Galaxy S26 Ultra, kami menghadirkan peningkatan pada hardware dan software kamera untuk menghasilkan foto dan video yang lebih tajam serta tetap terang di berbagai kondisi pencahayaan, termasuk saat malam. Mulai 18 Maret 2026, Galaxy S26 Series dan Galaxy Buds4 Series resmi tersedia dan sudah bisa dibeli secara langsung, sehingga pengguna dapat segera merasakan pengalaman kamera terbaik di momen berharga nanti serta kenyamanan mengedit konten saat menggunakan Buds4 berkat kecanggihan ANC terbaru” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Bagaimana cara mendapatkan konten malam takbiran terbaik dengan Galaxy S26 Ultra?

Ciptakan konten dalam kondisi malam dengan memaksimalkan fitur Nightography pada Galaxy S26 Ultra. Berkat sensor dan sistem pengurangan noise yang lebih canggih, pengguna bisa merekam video pawai takbiran dengan hasil yang lebih tajam dan hidup.

Peningkatan fitur Nightography juga tidak terlepas dari aperture yang lebih lebar, dari f/1.7 pada Galaxy S25 Ultra menjadi f/1.4 pada Galaxy S26 Ultra. Aperture yang lebih lebar ini pun mampu menghasilkan depth of field yang lebih natural, sehingga ideal juga untuk membuat foto portrait yang menawan. Jadi, objek utama dalam foto akan selalu terlihat lebih menonjol, lengkap dengan efek bokeh yang halus.

Fitur lain yang bisa dimanfaatkan adalah fitur Super Steady yang telah ditingkatkan. Kini, terdapat opsi horizontal lock yang membuat video tetap lurus dan stabil meski HP dimiringkan atau diputar hingga 360 derajat. Fitur ini berguna untuk menciptakan video cinematic tanpa pakai gimbal, misalnya bikin konten dengan POV dari tengah-tengah pawai atau konten transisi dari momen berbuka ke malam takbiran.

Bagaimana AI di Galaxy S26 Ultra membantu pengguna menghasilkan konten malam takbiran terbaik?

Galaxy S26 Ultra dilengkapi dengan sistem pemrosesan gambar terbaru melalui AI ISP dan ProVisual Engine yang telah ditingkatkan. Keduanya sama-sama memanfaatkan AI untuk memproses gambar secara real-time, jadi foto dan video tetap terlihat tajam dan konsisten di berbagai kondisi pencahayaan.

AI ISP mampu mengenali berbagai elemen pada gambar, seperti tekstur, warna, dan pencahayaan, untuk menjalankan pemrosesan gambar yang lebih presisi. Jadi, detail seperti warna kulit dan tekstur rambut tetap terlihat natural meski foto diambil dalam kondisi cahaya yang menantang. Lalu, ProVisual Engine menyempurnakan hasil tangkapan kamera dengan mengurangi noise dan menjaga ketajaman gambar. Kombinasi keduanya memungkinkan Galaxy S26 Ultra menghasilkan foto dan video yang lebih hidup.

Selain itu, Galaxy S26 Ultra juga dilengkapi dengan fitur Photo Assist berbasis Galaxy AI yang telah ditingkatkan. Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengedit gambar langsung dari Gallery, seperti menghapus atau menambahkan objek serta menyesuaikan elemen visual secara lebih natural tanpa memerlukan aplikasi tambahan.