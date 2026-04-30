Dimas Choirul, ARM
Kamis, 30 April 2026 | 23.23 WIB

Samsung dan RM BTS Hadirkan Film Pendek lewat Samsung Art TV

RM dari BTS, ikon pop abad ke-21, meluncurkan fitur digital global terbaru sebagai bagian dari kolaborasinya yang masih berlangsung dengan Samsung Electronics Co., Ltd/(Istimewa)

 

JawaPos.com - RM dari BTS, ikon pop abad ke-21, meluncurkan fitur digital global terbaru sebagai bagian dari kolaborasinya yang masih berlangsung dengan Samsung Electronics Co., Ltd. dan perannya sebagai global ambassador untuk Samsung Art TV. Film pendek yang dirilis bertepatan dengan Art Basel Paris (24–26 Oktober), menampilkan kedekatan pribadi RM dengan seni, sekaligus menunjukkan bagaimana Samsung Art TV menghadirkan kualitas visual setara museum ke dalam ruang sehari-hari.
 
Melanjutkan perbincangannya dari Art Basel di Basel 2025, di mana Samsung menjadi Official Art TV Partner, RM bercerita tentang bagaimana seni bisa membawa kebahagiaan dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Film pendek ini menyoroti cara RM mengkurasi karya seni yang mencerminkan emosi dan perubahan musim—merayakan energi ekspresif dan optimisme dari karya Keith Haring berjudul “Dancing Dog”, serta memperkenalkan pilihan bertema musim gugur seperti “Spirit of Mountain” karya Lee Shinja dan “Super Moon” karya Natasha Durley, yang menggambarkan ketenangan dan keindahan puitis lanskap musim gugur.
 

"Seni selalu menjadi cara bagi saya untuk berefleksi, terhubung, dan menemukan makna dalam momen sehari-hari,” ujar RM. “Saya merasa senang karena karya seni yang menginspirasi saya kini dapat dinikmati siapa pun, langsung dari rumah. Dengan Samsung Art TV, saya bisa membawa dunia kreativitas ke dalam ruang saya—dan saya berharap semua orang juga terinspirasi untuk menjelajahi seni di ruang mereka masing-masing.”
 
Lini produk Samsung Art TV menggabungkan inovasi layar canggih dengan estetika desain untuk menampilkan setiap karya seni dengan detail yang setia pada karya aslinya. Layar matte pada The Frame yang membuat Anda dapat melihat tampilan di layar dengan jelas dan menikmati detail tekstur karya seni sebagaimana mestinya, sementara Neo QLED menampilkan kontras, kedalaman, dan warna yang menakjubkan melalui teknologi Quantum Dot dan Mini LED, menangkap setiap detail dari sapuan kuas dan cahaya.
 
Melalui Samsung Art Store, yang tersedia pada The Frame dan model Art TV lainnya, pengguna dapat mengakses koleksi lebih dari 4.000 karya seni dari museum, galeri, dan seniman di seluruh dunia. Melalui fitur kurasi yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah mengubah rumah mereka menjadi galeri pribadi dan menikmati karya seni dengan cara yang baru.
 
 
“Samsung Art TV memungkinkan siapa pun untuk hidup berdampingan dengan seni dan mendapatkan inspirasi setiap harinya,” ujar Hun Lee, Executive Vice President of Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. “Peran RM sebagai ambassador yang berkelanjutan mencerminkan keyakinan kami bahwa seni memiliki makna paling mendalam ketika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.”
 
Melalui kolaborasi ini, Samsung terus memperluas cara masyarakat menikmati seni dan teknologi di rumah—melanjutkan warisannya sebagai merek TV No.1 di dunia selama 19 tahun berturut-turut, sekaligus menegaskan komitmennya untuk membuat budaya lebih mudah diakses melalui inovasi.
 
Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai teknologi TV Samsung yang menghadirkan karya seni kelas dunia melalui layarnya yang besar di Samsung Newsroom dan Samsung.com/id.

Editor: Banu Adikara
