Bernadya Coba Langsung Galaxy S26 Ultra: Privasi Layar di Ruang Publik, Video Malam Lebih Percaya Diri, Desain Tipis untuk Mobilitas

JawaPos.com - Gen Z Indonesia bisa menghabiskan lebih dari 6 jam sehari untuk menggunakan handphone. Pasalnya, tidak semua handphone mampu memenuhi kebutuhan para Gen Z handphone, mulai dari bekerja hingga berkarya.

Sebagai Gen Z, musisi ternama Bernadya pun merasa bahwa handphone yang ia miliki harus bisa mengakomodasi kebutuhannya untuk menuangkan ide dan kreativitas di mana saja.

Bernadya telah menjadikan handphone sebagai tempat untuk menulis lirik, termasuk saat berada di ruang publik. Selain itu, Bernadya juga suka mengambil foto dan video di berbagai momen, termasuk di malam hari, yang menurutnya bisa menjadi sumber inspirasi menulis lagu.

Memahami kebutuhan Bernadya dan Gen Z lainnya, Samsung Electronics Indonesia hadir dengan Galaxy S26 Series, HP AI yang dirancang untuk mendukung gaya hidup dinamis. Baik untuk membuat karya dan konten hingga melengkapi outfit pengguna, Galaxy S26 Series benar-benar dapat diandalkan kapan saja.

“Galaxy S26 Series telah dibekali berbagai peningkatan yang memberikan dampak nyata bagi pengguna. Privacy Display hadir untuk memberikan privasi lebih bagi pengguna saat menggunakan handphone di tempat umum. Nightography pun kini telah disempurnakan agar foto dan video di kondisi cahaya yang redup jadi lebih jernih dan hidup. Semua ini menjadikan Galaxy S26 Series sebagai rekomendasi HP di 2026. Kini pengguna dapat menggunakan handphone dengan lebih percaya diri, baik di ruang publik maupun dalam kondisi cahaya minim, ” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Dengan rutinitasnya yang padat, Bernadya memilih untuk menggunakan Galaxy S26 Ultra karena sangat nyaman digunakan seharian, apa pun kebutuhannya. Simak pengalaman Bernadya menggunakan Galaxy S26 Ultra berikut ini:

Privacy Display: Privasi Maksimal Tanpa Korbankan Kualitas Layar

Bagi Bernadya, menulis lirik bisa dilakukan di mana saja, namun rasa tidak nyaman sering muncul saat layar terlihat oleh orang lain. Galaxy S26 Ultra pun hadir menjadi solusi sebagai HP pertama dengan Privacy Display terintegrasi yang jauh lebih aman dan canggih dibanding pelapis layar biasa.

“Fitur favorit aku Privacy Display. Karena aku tuh gampang kepikiran ide, jadi suka nulis lirik dadakan di tempat-tempat umum, dan jujur aku agak parno kalau ada yang kepo. Dengan adanya Privacy Display, aku bisa tetap nulis dengan nyaman tanpa overthinking. Privacy Display beneran game changer banget di keseharian aku,” kata Bernadya.

Keunggulan Privacy Display dibanding solusi konvensional antara lain: