Ide Konten dengan Fitur Horizontal Lock di Samsung Galaxy S26 Series yang Viral di Media Sosial

JawaPos.com - Bagi banyak orang, merekam video sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian, baik itu untuk membuat konten profesional, membagikan rutinitas, maupun sekadar mengabadikan momen. Namun, walau konten video bisa dibuat kapan saja hanya dengan handphone, proses merekamnya tetap menghadirkan tantangan tersendiri. Tangan yang goyang, video yang terlihat miring, hingga perubahan orientasi layar yang tidak disengaja menjadi tantangan yang sering ditemui.

Maka dari itu, untuk bisa merekam video yang berkualitas, konsumen memerlukan handphone dengan kemampuan stabilisasi yang mumpuni. Dengan begitu, konsumen bisa mendapatkan hasil video yang maksimal di berbagai kondisi, seperti merekam sambil bergerak atau berpindah posisi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Samsung menghadirkan fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series. Horizontal Lock adalah pengembangan dari fitur Super Steady yang dirancang untuk mengunci orientasi video agar tetap lurus dan stabil meski HP dimiringkan atau diputar 360°.

“Fitur Horizontal Lock di kamera Galaxy S26 Series memberikan cara yang lebih praktis bagi pengguna untuk mendapatkan hasil video yang lebih stabil secara instan seperti pakai gimbal profesional, tanpa menggunakan alat bantu apa pun. Tercipta dari kombinasi hardware dan software canggih, Horizontal Lock membantu pengguna fokus menangkap momen tanpa perlu khawatir video menjadi miring, ideal untuk membuat konten olahraga dan vlog di mana perangkat dapat bergerak secara dinamis,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Cara kerja fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series

Fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series bekerja dengan memadukan fungsi dari berbagai komponen di perangkat secara simultan. Komponen tersebut meliputi accelerometer, gyroscope, dan Optical Image Stabilization (OIS) yang bekerja bersama-sama dalam mendeteksi dan mengoreksi getaran, guncangan, atau kemiringan saat merekam, sehingga hasil video menjadi lebih stabil dan mulus.

Kemampuan sensor-sensor canggih tersebut pun didukung dengan software pintar, sehingga Horizontal Lock dapat berfungsi maksimal. Galaxy S26 Series secara cerdas mampu melakukan dynamic cropping yang menyesuaikan framing dan komposisi video secara real-time dengan bantuan AI. Dengan begitu, saat pengguna memakai Horizontal Lock, fokus kamera akan tetap mengarah ke subjek yang telah ditentukan selama perekaman video.

Image Signal Processing (ISP) canggih di Galaxy S26 Series pun memastikan video yang direkam dengan fitur Horizontal Lock tetap jernih dan tajam. Pasalnya, ISP berbasis AI ini mampu mengurangi noise, mengoreksi warna, dan mengoptimalkan stabilisasi pada video, bahkan saat perekaman dengan frame rate yang tinggi.

Ide konten dengan fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series

Fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series sukses menjadi perbincangan konsumen, bahkan hingga viral di media sosial. Banyak content creator yang menguji kestabilan fitur Horizontal Lock dengan merekam di depan cermin untuk menunjukkan bagaimana video tetap lurus bahkan saat perangkat diputar 360°. Bahkan lebih ekstrim lagi, beberapa mencoba nya dengan merekatkan handphone ke roda mobil untuk melihat hasil video saat perekaman dilakukan selama roda mobil berputar, dan hasilnya video tetap terkunci secara horizontal.

Dengan keunggulan tersebut, fitur Horizontal Lock di Galaxy S26 Series sangat cocok digunakan untuk membuat konten-konten yang membutuhkan banyak pergerakan. Pengguna bisa merekam sambil lari atau hiking tanpa khawatir hasil video menjadi miring.