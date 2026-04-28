Creative Studio di Galaxy S26 Series Bikin Ucapan Hari Raya Keagamaan Menjadi Lebih Kreatif 

JawaPos.com - Ucapan selamat menyambut hai raya keagamaan selalu ramai dibagikan di berbagai aplikasi chat. Berbagai ucapan bila dulu sering dikirim dalam bentuk teks sederhana, kini semakin banyak orang ingin menyampaikannya dengan cara yang lebih kreatif, misalnya melalui kartu ucapan digital atau stiker yang menarik. Namun tidak semua orang bisa membuat desain sendiri.

Terlebih, kesibukan menjelang Lebaran sering membuat waktu terasa semakin sempit. Mulai dari persiapan mudik hingga menyiapkan rumah untuk menyambut keluarga, banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu bersamaan. Di tengah situasi ini, merangkai ucapan yang kreatif sering kali jadi hal yang terlewatkan.

Samsung Electronics Indonesia menjawab kebutuhan ini dengan menghadirkan Galaxy S26 Series yang dilengkapi fitur Creative Studio dengan dukungan Galaxy AI. Melalui fitur ini, pengguna bisa dengan mudah mengubah foto, sketsa, atau teks menjadi visual kreatif seperti kartu ucapan dan stiker Lebaran secara praktis langsung dari perangkat.

“Banyak orang ingin membuat ucapan Lebaran yang lebih personal, tetapi sering terhambat oleh proses desain yang terasa rumit. Melalui Creative Studio di Galaxy S26 Series, kami menghadirkan cara yang lebih praktis agar siapa saja dapat berkreasi langsung dari handphone mereka. Dengan dukungan dari Galaxy AI, pengguna kini memiliki ruang desain pribadi yang selalu ada di saku mereka,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Bagaimana cara mengakses Creative Studio di Galaxy S26 Series?

Creative Studio di Galaxy S26 Series memudahkan pengguna membuat berbagai konten visual langsung dari handphone. Tanpa perlu skill khusus, pengguna bisa menuangkan ide sederhana menjadi ilustrasi, kartu ucapan digital, atau elemen visual lain yang siap dibagikan.

Berikut langkah untuk mengakses Creative Studio di Galaxy S26 Series:

1. Buka Settings, lalu pilih menu Galaxy AI dan masuk ke menu Creative Studio. Pastikan fitur ini sudah dalam keadaan aktif.

2. Setelah aktif, Creative Studio bisa dibuka melalui Edge Panel dengan menggeser layar dari sisi samping perangkat.

3. Khusus pada Galaxy S26 Ultra, Creative Studio juga bisa diakses melalui ikon berbentuk pensil yang muncul ketika S Pen dilepaskan.

Setelah Creative Studio terbuka, pengguna bisa langsung mulai berkreasi. Untuk membuat kartu Lebaran, pilih opsi Create a Greeting Card pada menu Design1 Studio. Selain menggunakan sketsa, pengguna juga bisa menuliskan prompt seperti “masjid bernuansa emas saat senja”, yang kemudian akan diolah oleh Galaxy AI menjadi visual untuk kartu ucapan Lebaran atau konten kreatif lainnya.

Bagaimana cara bikin stiker di Creative Studio Galaxy S26 Series?

Selain kartu ucapan digital, Creative Studio di Galaxy S26 Series juga memungkinkan pengguna membuat stiker sendiri untuk dibagikan di berbagai aplikasi chat. Stiker ini dapat dibuat langsung dari foto di galeri, sehingga momen sehari-hari bisa diubah menjadi stiker yang lebih relevan dengan suasana Lebaran.

Misalnya, pengguna dapat memilih foto diri saat mengenakan baju koko atau foto keponakan yang sedang tersenyum. Melalui bantuan Galaxy AI, objek utama dalam foto akan dipisahkan dari latar belakang dan diolah menjadi stiker yang siap digunakan dalam percakapan.