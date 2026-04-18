Rian Alfianto
18 April 2026, 17.43 WIB

6 Fitur Baru Galaxy A57 5G & Galaxy A37 5G: AI Makin Pintar, Kamera Lebih Jernih, Performa Ngebut

Smartphone Samsung Galaxy A57 5G. (RianAlfianto/JawaPos.com). - Image

Smartphone Samsung Galaxy A57 5G. (RianAlfianto/JawaPos.com).

JawaPos.com - Dua smartphone kelas menengah terbaru dari Samsung Electronics, Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G, resmi hadir di Indonesia dengan sejumlah peningkatan yang cukup signifikan. Bukan sekadar pembaruan minor, keduanya membawa fitur berbasis AI, peningkatan kamera, hingga performa yang lebih stabil untuk kebutuhan sehari-hari.

Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia menjelaskan, dengan desain yang lebih premium dibandingkan pendahulunya, Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G menghadirkan fitur yang semakin relevan untuk penggunaan sehari-hari.

“Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G memiliki Awesome Intelligence yang semakin cerdas, seperti Circle to Search generasi terbaru dan Voice Transcription yang mampu bekerja secara offline. Tak lupa kemampuan Nightography untuk hasil konten yang makin jernih siang maupun malam, performa terbaru yang lebih responsif, serta design yang makin premium,” ujar Annisa baru-baru ini di Jakarta.

Berikut rangkuman fitur-fitur baru yang paling menonjol dari Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G:

1. Fitur 'Awesome Intelligence' yang Lebih Fungsional

Salah satu pembaruan utama ada pada integrasi AI yang kini disebut Awesome Intelligence. Fitur ini dirancang untuk membantu aktivitas harian jadi lebih praktis, bukan sekadar gimmick.

Beberapa kemampuan utamanya yakni transkripsi suara ke teks secara otomatis, terjemahan langsung ke berbagai bahasa dan bisa berjalan tanpa koneksi internet.

Fitur ini relevan untuk meeting, kuliah, atau mencatat ide secara cepat tanpa perlu aplikasi tambahan.

2. Circle to Search Kini Bisa Deteksi Banyak Objek

Fitur Circle to Search yang terintegrasi dengan Google mengalami peningkatan. Berdasarkan pengalaman JawaPos.com menjajal dua smartphone ini, dengan fitur tersebut sekarang pengguna bisa mengidentifikasi beberapa objek sekaligus dalam satu layar dan mencari item fashion atau barang tanpa pindah aplikasi.

Artinya, cukup lingkari objek di layar, dan sistem akan langsung menampilkan hasil pencarian terkait.

