Cara Alihkan OTP BCA ke MyBCA dan Mobile BCA agar Tak Kena Biaya Rp 7.500 per Bulan

Ilustrasi kartu kredit BCA dan aplikasi BCA Mobile. (BCA)
JawaPos.com - Pemegang kartu kredit BCA perlu memperhatikan perubahan ketentuan notifikasi yang berlaku mulai 9 Desember 2026. BCA akan mengenakan biaya notifikasi sebesar Rp7.500 per bulan.
Melalui email resmi kepada pemegang kartu kredit, BCA menawarkan alternatif pengaturan pengiriman kode OTP melalui aplikasi myBCA atau BCA mobile.
Nasabah diminta segera mengatur kanal pengiriman OTP agar lebih aman dan bebas biaya.
Nasabah yang menggunakan myBCA bisa mengatur pengiriman OTP melalui menu Pengaturan. Setelah itu, pilih Notifikasi dan atur pengiriman kode OTP sesuai pilihan yang tersedia.
Selanjutnya, pilih tujuan utama dan cadangan pengiriman OTP, lalu simpan pengaturan tersebut. Nasabah perlu memasukkan PIN untuk menyelesaikan proses perubahan.
Pengguna BCA mobile bisa melakukan pengaturan melalui fitur m-Admin. Pilih menu Atur Pengiriman Kode OTP untuk melanjutkan proses.
Berikutnya, pilih tujuan utama dan cadangan pengiriman OTP, kemudian tekan Simpan. Masukkan PIN untuk menyelesaikan pengaturan.
BCA menyebut pengaturan pengiriman OTP melalui aplikasi sebagai alternatif yang lebih aman dan bebas biaya.
Namun, ketentuan biaya jika SMS tetap dipilih sebagai kanal cadangan perlu dipastikan agar nasabah tidak salah memahami kebijakan tersebut.
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Jawa Pos
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