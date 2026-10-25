Daftar 8 Emiten Umumkan Buyback Saham, dari Grup Barito hingga BCA

JawaPos.com - Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembelian kembali saham atau buyback maupun mengumumkan rencana aksi korporasi tersebut pada periode 19 hingga 23 Oktober 2026.

Aksi korporasi tersebut dilakukan di tengah gejolak pasar saham imbas rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan rencana menurunkan status pasar saham di Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Pada periode tersebut, PT Bank Central Asia (BBCA) melanjutkan pelaksanaan buyback saham hingga 23 Oktober 2026. Sementara itu, PT Telkom Indonesia (TLKM) melaporkan telah menyelesaikan pembelian kembali 15,96 juta saham pada 20 Oktober 2026.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan mengumumkan rencana buyback baru, mulai dari emiten Grup Barito hingga perusahaan di sektor pertambangan, konstruksi, perbankan, dan barang konsumsi.

Berikut daftar perusahaan yang melakukan atau mengumumkan rencana buyback saham pada periode tersebut.

1. BBCA melanjutkan buyback hingga 23 Oktober PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperpanjang pelaksanaan buyback saham yang semula dijadwalkan berakhir pada 21 Oktober menjadi 23 Oktober 2026.

Manajemen BCA menyatakan, aksi tersebut merupakan kelanjutan dari program pembelian kembali saham yang sebelumnya dilaksanakan pada April dan Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilisasi pasar modal sekaligus mencerminkan keyakinan perseroan terhadap fundamental bisnisnya.

Program buyback tersebut merupakan bagian dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Maret 2026, dengan periode keseluruhan 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih awal.