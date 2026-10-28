Penyaluran Kredit BCA Masih Tumbuh Double Digit, per September capai Rp 1.063 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkirakan penyaluran kredit perseroan pada 2026 tumbuh di kisaran 10–12 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau berada di atas proyeksi semula, seiring dengan permintaan yang meningkat.

Adapun hingga September 2026, penyaluran kredit BCA tercatat tumbuh 12,6 persen (yoy) menjadi Rp 1.063 triliun.

“Kami melihat memang permintaan kredit ada kenaikan, itu sebabnya kenapa loan BCA (hingga triwulan III 2026) juga naik,” kata Presiden Direktur BCA Hendra Lembong, dikutip Rabu (28/10).

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menambahkan bahwa peningkatan kredit juga berkaitan dengan tingginya aktivitas bisnis menjelang momentum perayaan besar seperti Natal, Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, hingga Lebaran atau Idul Fitri.

“Biasanya 4–5 bulan sebelumnya, tentunya pelaku bisnis membutuhkan procurement dan production early untuk mengantisipasi. Jadi ini memang seasonality yang biasanya setiap tahun mengalami peningkatan,” kata John.

Menurut dia, penggunaan pinjaman atau loan usage juga mengalami peningkatan. Selain itu, perseroan memandang adanya akselerasi permintaan kredit, terutama pada kredit modal kerja sebagai antisipasi terhadap faktor musiman atau momentum perayaan besar.

Secara sektoral, John mencatat beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan kredit korporasi seperti pertanian dan perkebunan (agriculture dan plantation), infrastruktur dan transportasi, energi dan pembangkitan listrik (power generation), serta teknologi dan infrastruktur digital.

“Jadi, ini merupakan beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan dengan baik. Dan ke depannya, tentu saja permintaan terhadap ini akan terus mengalami peningkatan,” kata dia.