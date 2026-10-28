90 Persen Transaksi Nasabah CIMB Niaga kini Lewat Kanal Digital

Pengunjung saat memadati booth CIMB Niaga Business Summit 2026.
JawaPos.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mencatat sampai dengan September 2026 sebanyak 90 persen transaksi nasabah telah dilakukan melalui kanal digital.
Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga, Lani Darmawan, mengatakan kondisi tersebut membuat perusahaan terus memperkuat bisnis perbankan digital seiring meningkatnya pemanfaatan layanan transaksi berbasis teknologi.
"Hal ini menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan layanan digital sekaligus mendorong CIMB Niaga untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan finansial sehari-hari," ujar Lani dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (28/10).
Ia mengatakan, penguatan layanan digital tersebut turut mendorong pertumbuhan transaksi pada aplikasi OCTO.
Hal tersebut tergambar dari transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tercatat tumbuh 69 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY) hingga September 2026. Selain QRIS, transaksi melalui BI-FAST meningkat 38 persen, sedangkan pembayaran tagihan tumbuh 29 persen.
"Pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan dan pemanfaatan OCTO oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari," ujarnya.
Lani mengatakan, dengan menggunakan OCTO nasabah juga dapat mengakses berbagai instrumen investasi, mulai dari reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, hingga emas.
Untuk mendukung transaksi internasional, OCTO menyediakan rekening valuta asing dalam 15 mata uang yang dapat dihubungkan dengan kartu debit.
Ia menyebut, pemanfaatan OCTO untuk kebutuhan investasi turut menunjukkan pertumbuhan. Hingga September 2026, jumlah transaksi produk investasi yang mencakup reksa dana, SBN Ritel, dan obligasi pasar sekunder meningkat 22 persen secara tahunan.
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