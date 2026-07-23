OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga dan Tunjuk Tim Likuidator

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resmi membubarkan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga terhitung sejak 30 April 2026. Adapun keputusan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Nomor KEP-53/D.05/2026 pada tanggal 13 Juli 2026.

Dalam pengumuman yang dikutip pada Kamis (23/7), OJK menyatakan pembubaran dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

​“Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan​ membubarkan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga melalui KEP-53/D.05/2026 pada tanggal 13 Juli 2026, yang beralamat di Gedung Bank CIMB Niaga Lt.2, Jl. RS Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, 12420, terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2026,” tulis OJK dikutip Kamis, (23/7).

Selain pembubaran tersebut, OJK juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun Bank CIMB Niaga yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun, tim likuidator dikepalai oleh Renaldi Wawolumaya yang akan membawahi empat anggota lainya. Dimana, anggota tersebut terdiri dari Ilvia R. M. Aritonang, Michael Mangasa Halomoan Hutabarat, Nency W. Abdullah, dan Roni Nofriyanto.

Selain itu, dalam surat tersebut OJK menegaskan tim likuidator memiliki kewenangan untuk menjalankan seluruh proses penyelesaian Dana Pensiun Bank CIMB Niaga sesuai aturan yang berlaku.