Penyaluran Kredit CIMB Niaga Sentuh Rp 242,6 Triliun, Laba capai Rp 5,8 Triliun

JawaPos.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mencatatkan laba sebelum pajak konsolidasian sebesar Rp 5,8 triliun pada sembilan bulan pertama 2026.

Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga, Lani Darmawan, mengatakan, perseroan berupaya menjaga kinerja tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

Langkah tersebut dilakukan melalui pertumbuhan bisnis berkelanjutan, pengelolaan biaya secara disiplin, serta peningkatan efisiensi operasional.

"Di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang, kami bersyukur dapat terus menjaga kinerja yang stabil, didukung oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan biaya yang disiplin, serta fokus pada efisiensi operasional," ujar Lani dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (28/10).

Meski demikian, tekanan terhadap profitabilitas masih menjadi perhatian perseroan. Lani menyebut, tekanan margin bunga dan peningkatan pencadangan menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam menjaga kinerja keuangan.

Lani mengatakan, laba operasional sebelum pencadangan atau Pre-Provision Operating Profit (PPOP) CIMB Niaga tercatat stabil sebesar Rp 8,2 triliun dan pendapatan nonbunga juga tumbuh 7,8 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY).

Dari sisi intermediasi, total kredit dan pembiayaan CIMB Niaga tumbuh 6,7 persen secara tahunan menjadi Rp 242,6 triliun.

Pertumbuhan tertinggi berasal dari segmen perbankan korporasi yang meningkat 15,1 persen. Sementara itu, kredit perbankan komersial tumbuh 6,4 persen dan segmen usaha menengah dan kecil naik 1,9 persen.