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Djati Waluyo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 14.38 WIB

IHSG Diprediksi Menguat, Intip Rekomendasi Saham AKRA hingga MDKA

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Rabu (21/10), setelah ditutup menguat sebesar 5,65 persen ke level 5,278 pada perdagangan Selasa (20/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG berada pada bagian dari wave iv dari wave (iii) dari wave [v]. Dalam jangka pendek, IHSG masih berpeluang untuk menguji 5,328-5,458. Namun, perlu diwaspadai akan adanya potensi pembalikan arah ke rentang 5,093-5,191.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,915 - 4,754 sedangkan resistance di level 5,317 - 5,563.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Rabu (21/10), PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy, dengan target harga serta batas risiko yang perlu diperhatikan investor.

Saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham AKRA sebelumnya menguat 3,86 persen ke level 1.210 dan disertai peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AKRA saat ini berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [iii] dari wave C. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.175–1.195, dengan target harga 1.245 dan 1.295 serta stop loss di bawah 1.165.

Selanjutnya, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham GOTO sebelumnya menguat 8,33 persen ke level 26, meskipun volume pembelian mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi GOTO saat ini berada pada bagian awal dari wave 4 dari wave (C), selama masih mampu bertahan di atas level 23. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 24–26, dengan target harga 31 dan 36 serta stop loss di bawah 23.

Editor: Sabik Aji Taufan
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