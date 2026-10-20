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Djati Waluyo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.28 WIB

IHSG Melonjak 5,65 Persen Ke 5.278, Asing Malah Jual Saham Rp 1,97 Triliun

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan sebesar 282,28 poin atau 5,65 persen ke level 5,278,89 pada perdagangan Selasa (20/10). Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, investor asing masih mencatatkan penjualan atau nett sell yang cukup besar. Angkanya mencapai Rp 1,97 triliun.

Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan investor dalam negeri yang mencatatkan total pembelian atau net buy sebesar Rp 1,97 triliun.

Pada perdagangan Selasa (20/10), sebanyak 964 saham bergerak naik, 226 saham bergerak turun, dan 135 saham tetap atau tidak bergerak naik ataupun turun.

Adapun salah satu penyebab IHSG naik cukup signifikan salah satunya karena empat saham bank besar di Indonesia mencatatkan pertumbuhan di atas lima persen.

Empat saham tersebut adalah PT Bank Central Asia (BBCA) naik 380 poin atau 7,9 persen ke level 5,200, saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik 250 poin atau 9,8 persen ke level 2,790.

Editor: Diar Candra
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