BEI Pangkas Aturan ARB Lebih Dari Setengahnya Jadi 7 Persen

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), melakukan penyesuaian batasan auto rejection bawah (ARB) menjadi sebesar 7 persen atau turun dari kebijakan sebelumnya sebesar 15 persen pada Senin (19/10).

Kebijakan tersebut diambil dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan perdagangan Efek dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta menjaga volatilitas pasar.

Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita, mengatakan penyesuaian ini juga bertujuan memberikan kesempatan bagi investor untuk mengevaluasi dan mencerna informasi yang tersedia.

“Sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih baik berdasarkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia,” ujar Elsierra dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (19/10).

Adapun, Penyesuaian peraturan tersebut diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi (SK) BEI terbaru Nomor Kep-00157/BEI/10-2026 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam SK BEI Nomor Kep-00136/BEI/09-2026.

“Ketentuan terbaru ini efektif diberlakukan sejak 19 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dan akan dievaluasi kembali mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar,” ujarnya.

Perubahan ARB dimaksud, adalah sebagai berikut ARA dan ARB kisaran harga Rp 1 hingga Rp 10 tetap Rp 1. Sedangkan untuk saham pada rentang Rp 11 hingga Rp 200, ARA tetap 35 persen, dan ARB 7 persen dari semula 15 persen.