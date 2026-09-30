Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 30 September 2026 | 20.57 WIB

Nilai Tukar Rupiah Terdepresiasi 7,74 Persen hingga Akhir September 2026, Ini Penjelasan BI

Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI), mencatat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi 7,74 persen secara year-to-date (ytd) hingga 29 September 2026 dibandingkan posisi akhir 2025.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan BI terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari komitmen memberikan kepastian kepada seluruh pelaku ekonomi.

“Kalau dari sisi pelemahan nilai tukar, secara year-to-date di posisi 29 September, kita terdepresiasi 7,74 persen dibandingkan posisi akhir tahun,” ujar Erwin dalam taklimat BI, di Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan, pergerakan nilai tukar sebuah negara dipengaruhi oleh faktor global dan domestik, termasuk yang bersifat sentimen dan kebutuhan.

Erwin mengatakan dengan sentimen tersebut, pelaku pasar akan melihat kondisi fiskal AS diambang defisit sehingga akan menerbitkan surat utang lebih banyak dengan suku bunga lebih tinggi.

Hal tersebut yang membuat posisi indeks nilai dolar AS (DXY) melampaui level 101 dan membuat mata uang negara lain melemah.

Erwin menyebut volatilitas rupiah relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

Berdasarkan data BI, volatilitas rupiah tercatat 7,30 persen, sementara Korea Selatan mencapai 15,6 persen, Filipina 8,7 persen, dan Malaysia 8,59 persen.

"Tugas kita adalah menjaga stabilitas. In terms of volatility, kalau kita lihat panel 1 dan 3, kita better off dibandingkan peers kita. Volatilitas kita di 7,30 persen, dibandingkan Korea 15,6 persen, Filipina 8,7 persen, bahkan Malaysia 8,59 persen," ungkapnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dukung UMKM, 30 Womenpreneurs 14 Provinsi Belajar Kembangkan Bisnis bersama GROW with RupiahCepat - Image
Bisnis

Dukung UMKM, 30 Womenpreneurs 14 Provinsi Belajar Kembangkan Bisnis bersama GROW with RupiahCepat

Selasa, 29 September 2026 | 17.11 WIB

Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.950, Tertekan Konflik Timur Tengah dan Harga Minyak - Image
Finance

Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.950, Tertekan Konflik Timur Tengah dan Harga Minyak

Selasa, 29 September 2026 | 14.36 WIB

Dibayangi Sikap Hawkish The Fed dan Data Ekonomi AS, Rupiah Berpotensi Tertekan - Image
Finance

Dibayangi Sikap Hawkish The Fed dan Data Ekonomi AS, Rupiah Berpotensi Tertekan

Senin, 28 September 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore