Dukung UMKM, 30 Womenpreneurs 14 Provinsi Belajar Kembangkan Bisnis bersama GROW with RupiahCepat

JawaPos.com — Sebanyak 30 Womenpreneurs dari 26 kota/kabupaten di 14 provinsi di Indonesia memasuki tahap pembuatan proposal bisnis setelah menyelesaikan rangkaian penyampaian materi dan diskusi dalam program GROW with RupiahCepat Womenpreneurship Business Bootcamp 2026. Mereka merupakan peserta terpilih dari lebih dari 270 pendaftar yang mengikuti proses seleksi program.

Selama pelaksanaan bootcamp, peserta mengikuti empat sesi pelatihan secara daring, yang terdiri dari dua sesi Business Training dan dua sesi Digital Marketing Training.

Setelah mengikuti rangkaian pelatihan, para peserta mulai menerapkan sejumlah pembelajaran ke dalam pengelolaan usaha masing-masing, mulai dari memperbaiki laman produk di e-commerce, menyusun business model canvas, merancang strategi pemasaran yang lebih terarah, hingga mengidentifikasi calon afiliator yang sesuai untuk mendukung pemasaran produk.

Selain pembekalan bisnis dan pemasaran digital, peserta juga mendapatkan literasi finansial dari RupiahCepat, termasuk pemahaman mengenai perbedaan layanan pindar legal dan pinjol ilegal serta pentingnya menggunakan layanan keuangan secara sadar dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan usaha.

Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat), Anna Maria Chosani, mengatakan rangkaian program ini dirancang untuk membantu perempuan pelaku UMKM memperkuat pemahaman bisnis, pengelolaan keuangan, sekaligus menerapkan pembelajaran sesuai kondisi usaha masing-masing.

“Kami berharap rangkaian pembekalan dan bimbingan dalam GROW with RupiahCepat Womenpreneurship Business Bootcamp dapat menjadi bekal bagi para Womenpreneurs untuk semakin memahami bisnisnya, melihat peluang pengembangan usaha, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan kondisi masing-masing usaha. Kami ingin perjalanan ini tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada penerapan dan pengembangan usaha,” ujar Anna.

Mentor Business Training, Perry Primanda, yang merupakan entrepreneur dan business mentor dengan pengalaman di bidang pengembangan bisnis dan branding, mengatakan bahwa pemahaman terhadap bisnis perlu dibangun secara menyeluruh agar pelaku usaha dapat menentukan langkah pengembangan yang sesuai dengan kondisi usahanya.

“Melalui rangkaian Business Training, peserta diajak untuk melihat bisnis tidak hanya dari sisi produk dan penjualan, tetapi juga memahami siapa konsumennya, bagaimana membangun brand, serta bagaimana mengelola operasional, keuangan, dan model bisnis,” ujar Perry.

Sementara itu, Mentor Digital Marketing Training, Nugraha Andaf, membekali peserta dengan materi mengenai digital marketing fundamentals, creative content, marketplace optimization, affiliate management, serta pemanfaatan TikTok, Shopee, dan Meta Ads.