IHSG Berpotensi Lanjutkan Koreksi Rabu 30 September 2026, Cek Target Supportnya

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melanjutkan koreksinya pada perdagangan Rabu (30/9), setelah ditutup melemah sebesar 0,43 persen ke level 6,121 pada perdagangan Selasa (29/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) sehingga masih terdapat peluang penguatan dalam jangka pendek untuk menguji 6,152-6,196.

Namun demikian, waspadai koreksi lanjutan yang akan menguji 5,850-5,946. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,041- 5,984 sedangkan resistance di level 6,297-6,419.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (30/9), yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BBCA sebelumnya terkoreksi 1,20 persen ke level 6.150 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BBCA saat ini sedang berada pada bagian akhir dari wave (a) dari wave [y]. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 6.100-6.150, dengan target harga 6.275 hingga 6.400 dan stop loss di bawah 6.050.

Berikutnya, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ICBP sebelumnya menguat 0,38 persen ke level 6.675 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi ICBP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (B). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 6.375-6.550, dengan target harga 7.000 hingga 7.175 dan stop loss di bawah 6.275.