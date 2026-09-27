IHSG Melemah 3,09 Persen Sepekan, Parkir di Level 6.241 pada Akhir September

IHSG melemah 3,09 persen sepekan ke level 6.241 di akhir September di BEI. Volume dan aksi jual asing jadi sorotan pasar saham Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), ditutup melemah sebesar 3,09 persen selama perdagangan periode 21—25 September 2026.
Adapun pada perdagangan Senin 21 September 2026 IHSG berada pada level 6,441 dan ditutup di level 6,241 pada perdagangan Jumat 25 September 2026.
Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Elsierra Putri Yosita, mengatakan aktivitas pasar saham BEI menunjukkan pergerakan yang beragam selama sepekan terakhir, pada periode 21—25 September 2026.
“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 3,09 persen sehingga ditutup pada level 6.241,892 dari posisi 6.441,159 pada pekan sebelumnya,” ujar Elsierra dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/9).
Elsierra mengatakan, ata-rata volume transaksi harian BEI mengalami peningkatan sebesar 2,04 persen menjadi 29,20 miliar lembar saham dari 28,61 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.
Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 3,20 persen menjadi Rp 10.905 triliun dari Rp 11.266 triliun pada pekan lalu.
Sedangkan untuk rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan sebesar 3,95 persen menjadi 1,82 juta kali transaksi dari 1,89 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.
Kemudian rata-rata nilai transaksi harian mengalami perubahan sebesar 21,32 persen menjadi Rp 11,98 triliun dari Rp 15,22 triliun pada pekan sebelumnya.
“Adapun investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih Rp 559,16 miliar dan sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 77,52 triliun,” ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022