IHSG Melemah 3,09 Persen Sepekan, Parkir di Level 6.241 pada Akhir September

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), ditutup melemah sebesar 3,09 persen selama perdagangan periode 21—25 September 2026.

Adapun pada perdagangan Senin 21 September 2026 IHSG berada pada level 6,441 dan ditutup di level 6,241 pada perdagangan Jumat 25 September 2026.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Elsierra Putri Yosita, mengatakan aktivitas pasar saham BEI menunjukkan pergerakan yang beragam selama sepekan terakhir, pada periode 21—25 September 2026.

“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 3,09 persen sehingga ditutup pada level 6.241,892 dari posisi 6.441,159 pada pekan sebelumnya,” ujar Elsierra dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/9).

Elsierra mengatakan, ata-rata volume transaksi harian BEI mengalami peningkatan sebesar 2,04 persen menjadi 29,20 miliar lembar saham dari 28,61 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 3,20 persen menjadi Rp 10.905 triliun dari Rp 11.266 triliun pada pekan lalu.

Sedangkan untuk rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan sebesar 3,95 persen menjadi 1,82 juta kali transaksi dari 1,89 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Kemudian rata-rata nilai transaksi harian mengalami perubahan sebesar 21,32 persen menjadi Rp 11,98 triliun dari Rp 15,22 triliun pada pekan sebelumnya.