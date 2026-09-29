IHSG Rawan Melanjutkan Koreksi ke 6.088, Cek Rekomendasi Saham AADI hingga PTRO

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melanjutkan koreksinya pada perdagangan Selasa (29/9), setelah ditutup melemah sebesar 1,51 persen ke level 6,147 pada perdagangan Senin (28/9).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan tren penurunan yang terjadi pada IHSG saat ini masih membentuk bagian dari wave a dari wave (x) pada label hitam. Hal tersebut berarti, IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 6,088-6,111.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,041- 5,984 sedangkan resistance di level 6,297-6,419.
MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Selasa (29/9), yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Petrosea Tbk (PTRO).
Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham AADI sebelumnya menguat 3,33 persen ke level 11.625 dan masih didominasi oleh volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan MA20.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi AADI saat ini sedang berada di awal wave [v] dari wave 3. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 11.475-11.600, dengan target harga 12.050 hingga 12.500 dan stop loss di bawah 11.225.
Berikutnya, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BRPT sebelumnya terkoreksi 2,32 persen ke level 1.475 dan masih didominasi oleh tekanan jual.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi downtrend pada BRPT saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [ii]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.420-1.460, dengan target harga 1.550 hingga 1.695 dan stop loss di bawah 1.380.
Selanjutnya, saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) direkomendasikan dengan strategi Spec Buy. Saham PSAB sebelumnya terkoreksi 0,93 persen ke level 530 dan masih didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat, namun koreksinya mampu tertahan oleh MA60.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022