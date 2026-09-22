51,9 persen Gen Z Rela Pangkas Anggaran Nongkrong demi Hobi Olah Raga

JawaPos.com - Tren gaya hidup sehat mendorong semakin banyak anak muda mengalokasikan anggaran untuk hobi olah raga.

Riset terbaru Amar Bank bertajuk "Sehat Fisik vs Sehat Dompet" terhadap 300 responden di Jabodetabek dan kota lainnya menunjukkan, 51,9 persen Gen Z rela memangkas anggaran nongkrong dan kopi demi membiayai hobi sehat tersebut.

Kondisi ini kontras dengan kelompok Milenial, di mana mayoritas 52 persen memilih disiplin pada batas anggaran dan memprioritaskan menunda hobi jika dana belum tersedia.

Di balik tingginya antusiasme berolah raga, riset ini juga memotret risiko finansial yang mengintai. Sebanyak 28,9 persen Gen Z menyisihkan lebih dari 10 persen pendapatan bulanan khusus untuk hobi olah raga.

Bahkan, 10,6 persen di antaranya bersedia mengalokasikan di atas 20 persen gajinya hingga terpaksa mengorbankan tabungan.

Kerentanan finansial ini kian nyata saat melihat ketahanan dana darurat kedua kelompok. Sebanyak 29,8 persen Gen Z mengaku dana darurat mereka pernah bocor halus untuk membiayai hobi.

Sementara 34,2 persen Milenial berada dalam posisi rentan karena belum memiliki dana darurat yang memadai atau bergantung pada instrumen utang saat kondisi mendesak.