Layanan Pembiayaan Mulai Terintegrasi dengan AI, Akses Kredit Bisa Berubah

JawaPos.com - Layanan pembiayaan digital mulai bergerak ke tahap baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi langsung ke dalam ekosistem digital. Model ini memungkinkan pembiayaan hadir di tengah aktivitas digital pengguna, sehingga akses kredit berpotensi tidak lagi harus dilakukan melalui layanan finansial yang berdiri sendiri.

Konsep tersebut tengah dijajaki di Indonesia melalui kerja sama Indosat Ooredoo Hutchison dan Home Credit Indonesia. Kedua perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengeksplorasi layanan embedded financing berbasis AI yang dapat terintegrasi dengan ekosistem digital Indosat.

Bagi pengguna, perubahan yang ditawarkan bukan sekadar penambahan fitur pembiayaan. Jika nantinya direalisasikan, layanan finansial dapat menjadi bagian dari pengalaman digital sehari-hari, dengan teknologi AI digunakan untuk membuat layanan lebih personal dan relevan.

Apa Itu Embedded Financing? Embedded financing merupakan model ketika layanan pembiayaan ditanamkan langsung ke dalam platform atau ekosistem digital yang sudah digunakan konsumen.

Dengan model ini, pengguna tidak selalu perlu keluar dari platform digital untuk mencari layanan finansial. Pembiayaan dapat ditawarkan sebagai bagian dari perjalanan pengguna, bergantung pada kebutuhan dan rancangan layanan yang dikembangkan.

Model tersebut berbeda dari layanan finansial konvensional yang biasanya mengharuskan pengguna mengakses aplikasi atau kanal khusus. Integrasi dengan ekosistem digital membuat layanan pembiayaan dapat hadir lebih dekat dengan aktivitas pengguna.

Dalam kerja sama yang sedang dijajaki, AI menjadi salah satu teknologi yang akan dieksplorasi untuk mendukung pengalaman tersebut.

AI Berperan dalam Personalisasi Layanan Pemanfaatan AI dalam ekosistem telekomunikasi sebelumnya banyak dikaitkan dengan pengelolaan jaringan, otomatisasi, analisis data, hingga personalisasi pengalaman pelanggan.