Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 6 September 2026 | 02.51 WIB

Purbaya Paparkan Perbedaan Kredit dan Ekonomi di Zaman Jokowi dan SBY

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kebijakan ekonomi di era Presiden RI ke 7 yakni Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengungkap pertumbuhan sektor swasta atau non-government dalam 10 tahun terakhir berjalan lambat.

Menkeu Purbaya mengungkap jika pertumbuhan uang primer (base money atau MO) pada periode tersebut hanya tumbuh sekitar 7 persen. Bahkan, pertumbuhan kredit pun hanya naik di kisaran 5-7 persen.

"Pada waktu zaman 10 tahun terakhir itu, boleh dibilang private sector atau non government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026, dikutip Sabtu (5/9).

Dia membandingkannya dengan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia mengungkapkan pertumbuhan uang primer naik dengan angka rata-rata 18 persen. Bahkan pertumbuhan kredit berada di angka 22 persen secara rata-rata selama 10 tahun.

"Kalau hitungan kita waktu zaman pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18 persen, kredit tumbuhnya 22 persen selama 10 tahun rata-rata," ujar Purbaya.

Selaras dengan ini, Purbaya mendorong koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah untuk memperkuat likuiditas perbankan.

Menurut Purbaya, strategi tersebut merupakan bagian dari pendekatan yang ia sebut sebagai creative innovative financing atau innovative fiscal policy. Melalui kebijakan itu, dana SAL dialihkan dari BI ke sistem perbankan agar likuiditas meningkat dan dapat mendorong aktivitas ekonomi.

"Jadi, untuk saya cost-nya zero. Tapi uang yang di bank menggerakkan ekonomi sehingga tumbuhnya bisa lebih cepat, dan pasti bunga turunkan ketika supply bertambah di sistem perekonomian, supply uang . Itu sebetulnya insentif ke sektor non pemerintah," paparnya.

Hingga kini, pemerintah telah menempatkan sekitar Rp 400 triliun dana SAL ke perbankan. Dari jumlah tersebut, Rp 200 triliun dijadwalkan baru ditarik kembali oleh pemerintah pada Juli 2027.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun sampai Siapkan Injeksi Dana - Image
Ekonomi

Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun sampai Siapkan Injeksi Dana

Jumat, 4 September 2026 | 01.37 WIB

Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun dan Siapkan Injeksi Dana - Image
Finance

Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun dan Siapkan Injeksi Dana

Kamis, 3 September 2026 | 23.13 WIB

Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun

Kamis, 3 September 2026 | 22.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore