IHSG Berpotensi Melanjutkan Koreksi Hari Ini, Intip 4 Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan koreksinya pada perdagangan Jumat (11/9), setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,33 persen ke level 6,589 pada perdagangan Kamis (10/9).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave v dari wave (c), meskipun terkoreksi diperkirakan akan menguji 6,505-6,584. Area penguatan IHSG diperkirakan berada di 6,737-6,837.
Adapun level support IHSG berada di 6,561, 6476. Sementara itu, level resistance berada di 6,705 dan 6,755.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Jumat (11/9), yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk (CDIA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).
MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (CDIA). Saham CDIA menguat 1,44 persen ke level 705 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan, selama CDIA masih mampu bergerak di atas level 690 sebagai stop loss, posisi CDIA sedang berada di awal wave (v) dari wave [i] dari wave C.
Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 695-705, dengan target harga 730 hingga 760 dan stop loss di bawah 690.
Selanjutnya, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham DEWA melanjutkan koreksinya sebesar 3,62 persen ke level 426 dan masih didominasi tekanan jual yang cenderung meningkat. Pergerakan DEWA juga berada di bawah MA20.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi DEWA saat ini sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (B). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 366-396, dengan target harga 496 hingga 530 dan stop loss di bawah 358.
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