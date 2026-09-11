Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 11 September 2026 | 14.34 WIB

IHSG Berpotensi Melanjutkan Koreksi Hari Ini, Intip 4 Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan koreksinya pada perdagangan Jumat (11/9), setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,33 persen ke level 6,589 pada perdagangan Kamis (10/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave v dari wave (c), meskipun terkoreksi diperkirakan akan menguji 6,505-6,584. Area penguatan IHSG diperkirakan berada di 6,737-6,837.

Adapun level support IHSG berada di 6,561, 6476. Sementara itu, level resistance berada di 6,705 dan 6,755.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Jumat (11/9), yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk (CDIA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (CDIA). Saham CDIA menguat 1,44 persen ke level 705 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan, selama CDIA masih mampu bergerak di atas level 690 sebagai stop loss, posisi CDIA sedang berada di awal wave (v) dari wave [i] dari wave C.

Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 695-705, dengan target harga 730 hingga 760 dan stop loss di bawah 690.

Selanjutnya, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham DEWA melanjutkan koreksinya sebesar 3,62 persen ke level 426 dan masih didominasi tekanan jual yang cenderung meningkat. Pergerakan DEWA juga berada di bawah MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi DEWA saat ini sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (B). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 366-396, dengan target harga 496 hingga 530 dan stop loss di bawah 358.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi IHSG Kamis: BIPI, HMSP, TINS Jadi Reaksi Saham Hot! - Image
Ekonomi

Prediksi IHSG Kamis: BIPI, HMSP, TINS Jadi Reaksi Saham Hot!

Kamis, 10 September 2026 | 14.22 WIB

Proyeksi IHSG Rabu 9 September 2026: Berpeluang Menguat, Cek Rekomendasi 4 Saham Pilihan - Image
Finance

Proyeksi IHSG Rabu 9 September 2026: Berpeluang Menguat, Cek Rekomendasi 4 Saham Pilihan

Rabu, 9 September 2026 | 14.38 WIB

IHSG Ditutup Menguat di Tengah Pelemahan Mayoritas Bursa Asia - Image
Ekonomi

IHSG Ditutup Menguat di Tengah Pelemahan Mayoritas Bursa Asia

Rabu, 9 September 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore