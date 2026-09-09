Update Harga Emas Antam Rabu 9 September 2026: Gaji UMP Jakarta Cuma Bisa Beli 2 gram

Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.650.000 pada perdagangan Rabu (9/9) atau turun Rp 17.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (8/9) sebesar Rp 2.667.000 per gram.
Dengan harga tersebut artinya penghasilan dengan UMP DKI Jakarta senilai Rp 5,7 juta hanya bisa membeli 2 gram emas. Namun hanya menyisakan sekitar Rp 400-500 ribu di dompet.
Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.376.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.238.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.979.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 129.560.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.343.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.560.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.585.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.398.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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Jawa Pos
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