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Djati Waluyo
Jumat, 4 September 2026 | 20.43 WIB

Harga Emas Hari Ini 4 September Naik Tajam! Rincian Lengkap Antam, Galeri24, dan UBS

Investor menunjukan logam mulai emas Antam. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Investor menunjukan logam mulai emas Antam. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.711.000 pada perdagangan Jumat (4/9) atau naik Rp 32.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (3/9) sebesar Rp 2.679.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.406.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.360.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.588.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 132.605.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.372.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.616.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.659.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.438.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.


Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS

Antam
0,5 gram Rp 1.406.000
1 gram Rp 2.711.000
2 gram Rp 5.360.000
3 gram Rp 8.014.000
5 gram Rp 13.322.000
10 gram Rp 26.588.000
25 gram Rp 66.343.000
50 gram Rp 132.605.000
100 gram Rp 265.131.000

Editor: Bintang Pradewo
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