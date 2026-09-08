Investasi Emas Makin Beragam, ACC Danaku Hadirkan Pilihan Cicil Emas Antam

JawaPos.com - Emas masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menyiapkan aset untuk kebutuhan jangka panjang.
Selain dikenal sebagai instrumen investasi dan diversifikasi aset, emas juga kerap dipandang sebagai aset yang dapat membantu menjaga nilai kekayaan ketika dibutuhkan di masa mendatang.
Pemahaman mengenai cara memiliki emas secara terencana menjadi penting seiring semakin beragamnya akses pembiayaan.
Executive Vice President Retention Business Astra Credit Companies (ACC) Vivi Elfira mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk memberikan alternatif kepemilikan emas kepada masyarakat.
“Melalui workshop ini, kami ingin memperkenalkan pembiayaan emas Antam berkualitas tinggi melalui ACC Danaku,” ujar Vivi dalam Workshop Investasi Emas: “Aman, Cuan, atau Sekadar Tren?” di Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (8/9).
Menurut Vivi, fasilitas tersebut sejalan dengan misi perusahaan, yakni To Promote Credit for A Better Living. Melalui pembiayaan emas Kemilau dari ACC Danaku, masyarakat dapat memiliki emas dengan skema cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial.
“ACC memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas lewat pembiayaan emas Kemilau,” katanya.
Hal senada disampaikan Vice President Retention Business sekaligus Brand Manager Retention ACC M Dimas Purbayanto. Dalam kegiatan tersebut, dia memaparkan berbagai hal mengenai investasi emas sekaligus mekanisme pembiayaan emas Kemilau. “Emas itu bisa menjadi penyelamat keuangan masyarakat,” tutur Dimas.
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Jawa Pos
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