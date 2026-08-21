Laba Bersih BSI Tumbuh Double Digit, Kuartal II 2026 capai Rp 4,16 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membukukan laba bersih sebesar Rp 4,16 triliun hingga akhir Juni 2026 atau tumbuh sebesar 11,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh fee-based income yang meningkat 38,16 persen (yoy).

Pada periode yang sama, total aset BSI mencapai Rp464 triliun atau tumbuh 15,96 persen (yoy). "Alhamdulillah, kalau kita lihat kinerja BSI pada kuartal II ini tumbuh positif dan sustain," kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (21/8).

Hingga akhir kuartal II 2026, dana pihak ketiga (DPK) BSI tumbuh 21,81 persen (yoy) yaitu Rp 393 triliun, dengan tabungan mencapai Rp 173 triliun atau tumbuh 22,32 persen (yoy).

Adapun rasio dana murah (current account saving account/CASA) BSI per akhir Juni 2026 mencapai 60,58 persen dari total DPK atau sebesar Rp 238,30 triliun.

Perkembangan yang positif pada komponen tabungan didorong oleh tabungan payroll yang mencapai Rp 61,5 triliun atau tumbuh 20,53 persen (yoy) serta tabungan haji dan umrah Rp 16,7 triliun atau tumbuh 17,21 persen (yoy).

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan, pertumbuhan tabungan tersebut juga tidak lepas dari keunikan perseroan yang memiliki produk yang hanya ada di bank syariah, yaitu tabungan haji yang tumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu.

"Termasuk juga kami sangat bersyukur semakin banyak nasabah terutama pegawai payroll yang memindahkan operastonal account-nya atau salary account-nya ke Bank Syariah Indonesia sehingga ini menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan tabungan Bank Syariah Indonesia," kata dia.

Ade Cahyo menambahkan bahwa pertumbuhan nasabah yang positif juga berdampak terhadap DPK, di mana perseroan mampu melakukan akuisisi terhadap sekitar 1,1 juta nasabah sepanjang semester I 2026.