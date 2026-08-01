SMBC Indonesia Catat Laba Bersih Rp 1,4 Triliun di Semester Pertama 2026

Ilustrasi gedung SMBC. (SMBC)
JawaPos.com - PT Bank SMBC Indonesia Tbk. membukukan laba bersih setelah pajak konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,4 triliun pada Semester I-2026. Angka ini naik 40,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu year on year (yoy).
Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menyampaikan, laba bersih setelah pajak bank ini bahkan tumbuh lebih tinggi. Laba bersih naik 86 persen yoy menjadi Rp 1,066 triliun pada Semester I-2026.
Pertumbuhan kinerja itu mencerminkan komitmen perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Hal ini agar mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global.
"Kami terus memperkuat fundamental bisnis agar perseroan mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ungkap Henoch dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Jumat (31/7).
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"Setiap langkah strategis diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja dan penciptaan nilai tambah agar hidup seluruh pemangku kepentingan menjadi bersama lebih bermakna," sambungnya.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh perseroan pada semester pertama tahun ini yakni pelaksanaan tahap pertama pengalihan portofolio kredit pensiun kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN).
Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan kepada nasabah sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan modal dan sumber daya ke segmen bisnis yang lebih potensial.
Lanjutnya, pertumbuhan laba juga didukung oleh penurunan biaya kredit. Hingga akhir Juni 2026, biaya kredit konsolidasi turun 14,8 persen yoy menjadi Rp 2,1 triliun karena manajemen risiko kredit lebih cermat dan proaktif serta tetap menjaga pencadangan memadai.
Dari sisi bisnis, penyaluran kredit konsolidasi SMBC Indonesia mencapai Rp 185,3 triliun pada akhir Juni 2026. Pertumbuhan kredit bertambah dari segmen korporasi dan komersial naik 12,8 persen yoy.
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