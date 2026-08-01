MPMX Catatkan Pertumbuhan Laba Bersih Konsolidasian Sebesar 23% di Semester I 2026 

JawaPos.com - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp Rp7,7 triliun pada semester I-2026 (6M26), turun tipis 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di tengah dinamika pasar, Perseroan berhasil meningkatkan kualitas profitabilitas melalui pengeloaan biaya yang disiplin dan optimalisasi bauran bisnis.

Sepanjang enam bulan pertama 2026, perseroan mampu membukukan peningkatan laba kotor sebesar 6% YoY menjadi Rp691 miliar, Laba usaha yang tumbuh sebesar 25% YoY menjadi Rp366 miliar, serta kenaikan laba bersih konsolidasian sebesar 23% YoY menjadi Rp336 miliar.

Secara segmentasi, kinerja Perseroan menunjukkan dinamika yang beragam dengan fokus pada penguatan kualitas pendapatan dan efisiensi. Segmen Distribusi & Ritel membukukan kinerja yang relatif stabil pada semester pertama 2026 (6M26), didukung oleh pertumbuhan pada bisnis ritel dan layanan purna jual yang membantu mengimbangi perlambatan penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi.

Di tengah penurunan pendapatan, biaya jasa asuransi berhasil ditekan 13% YoY menjadi Rp357 miliar. Hal ini mendorong peningkatan hasil jasa asuransi sebesar 4% YoY menjadi Rp77 miliar, mencerminkan pengelolaan underwriting yang tetap terjaga.

Sementara itu, hasil investasi tercatat sebesar Rp18 miliar, atau turun 31% YoY, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pendapatan investasi dari instrumen saham. Di segmen bisnis penyewaan kendaraan, MPMRent tetap mampu menjaga profitabilitas di tengah moderasi aktivitas operasional.

Pada semester pertama 2026 (6M26), pendapatan bersih tercatat sebesar Rp706 miliar, atau menurun 4% YoY, terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah armada yang disewakan, layanan pengemudi, serta volume penjualan mobil bekas.

Meski demikian, laba kotor meningkat 11% YoY menjadi Rp163 miliar, dengan margin laba kotor naik menjadi 23,1% dari 19,9% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh pengelolaan biaya yang efektif serta komposisi bisnis yang semakin optimal, terutama dari bisnis penjualan mobil bekas, sehingga mampu mengimbangi pelemahan pada bisnis layanan pengemudi.

Sementara itu, di segmen bisnis pembiayaan, JACCS MPMFinance Indonesia terus mengedepankan kualitas aset dan keberlanjutan kinerja portofolio melalui penerapan strategi bisnis yang lebih selektif dan prudent. Sejalan dengan pendekatan tersebut, pendapatan bersih tercatat sebesar Rp311 miliar, atau menurun 43% YoY. Di sisi lain, disiplin dalam pengelolaan biaya berhasil menurunkan beban operasional sebesar 45% YoY menjadi Rp275 miliar.