Logo JawaPos
HomeFeatures
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.15 WIB

Alexandra Untono Ubah Purun dari Rumput Liar Jadi Ruang Ekonomi Baru Perajin Kalsel

Alexandra Christy Untono (dua dari kanan) membersamai ibu-ibu di Kalimantan Selatan mencari penghasilan tambahan dari menganyam Purun. (Istimewa) - Image

Alexandra Christy Untono (dua dari kanan) membersamai ibu-ibu di Kalimantan Selatan mencari penghasilan tambahan dari menganyam Purun. (Istimewa)

 Alexandra Christy Untono mengubah purun, rumput liar di lahan gambut Kalimantan Selatan, menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

JawaPos.com – Beberapa waktu belakangan, kesibukan 126 perajin di 15 desa di Kalimantan Selatan makin bertambah.

Itu karena mereka harus memenuhi permintaan beragam produk anyaman berbahan purun, rumput liar yang tumbuh di lahan basah Kalimantan Selatan.

Kesibukan mereka tidak lepas dari tangan dingin Alexandra Christy Untono, yang menginisiasi Gaia Wave, sebuah wadah wirausaha sosial yang melibatkan para perajin dari 15 desa di Kalsel.

Melalui tangan siswi kelas 12 ACS Jakarta itu, purun diolah menjadi beragam produk fungsional yang membantu meningkatkan pendapatan perajin hingga 150 persen.

Purun dikenal sebagai sejenis rumput liar yang tumbuh subur di lahan-lahan basah di Kalsel.

Tanaman ini  tumbuh secara alami di lingkungan yang basah, termasuk kawasan gambut dan rawa. 

Kini, batang-batang purun diolah oleh para perajin menjadi beragam produk yang diminati pasar.

Menurut dia, Purun telah lama dimanfaatkan masyarakat Kalsel sebagai bahan anyaman.

“Purun tumbuh subur di lingkungan yang basah. Dengan menciptakan nilai ekonomi dari purun, kami ingin membantu membangun insentif agar masyarakat tetap melihat nilai dari lanskap tempat purun tumbuh,” ujar Alexandra, dikutip Sabtu (3/10).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
582 Titik Panas Terdeteksi, Pemerintah Perkuat Operasi Pengendalian Karhutla - Image
Berita Daerah

582 Titik Panas Terdeteksi, Pemerintah Perkuat Operasi Pengendalian Karhutla

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.49 WIB

Karhutla Hanguskan 9.269 Hektare Lahan Jatim di 2026, Lumajang Paling Parah - Image
Surabaya Raya

Karhutla Hanguskan 9.269 Hektare Lahan Jatim di 2026, Lumajang Paling Parah

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Pangdam II Sriwijaya Minta Deteksi Dini dan Respons Cepat Karhutla hingga Tingkat Desa - Image
Berita Daerah

Pangdam II Sriwijaya Minta Deteksi Dini dan Respons Cepat Karhutla hingga Tingkat Desa

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore