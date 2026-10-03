Alexandra Untono Ubah Purun dari Rumput Liar Jadi Ruang Ekonomi Baru Perajin Kalsel

Alexandra Christy Untono (dua dari kanan) membersamai ibu-ibu di Kalimantan Selatan mencari penghasilan tambahan dari menganyam Purun. (Istimewa)
Alexandra Christy Untono mengubah purun, rumput liar di lahan gambut Kalimantan Selatan, menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.
JawaPos.com – Beberapa waktu belakangan, kesibukan 126 perajin di 15 desa di Kalimantan Selatan makin bertambah.
Itu karena mereka harus memenuhi permintaan beragam produk anyaman berbahan purun, rumput liar yang tumbuh di lahan basah Kalimantan Selatan.
Kesibukan mereka tidak lepas dari tangan dingin Alexandra Christy Untono, yang menginisiasi Gaia Wave, sebuah wadah wirausaha sosial yang melibatkan para perajin dari 15 desa di Kalsel.
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Melalui tangan siswi kelas 12 ACS Jakarta itu, purun diolah menjadi beragam produk fungsional yang membantu meningkatkan pendapatan perajin hingga 150 persen.
Purun dikenal sebagai sejenis rumput liar yang tumbuh subur di lahan-lahan basah di Kalsel.
Tanaman ini tumbuh secara alami di lingkungan yang basah, termasuk kawasan gambut dan rawa.
Kini, batang-batang purun diolah oleh para perajin menjadi beragam produk yang diminati pasar.
Menurut dia, Purun telah lama dimanfaatkan masyarakat Kalsel sebagai bahan anyaman.
“Purun tumbuh subur di lingkungan yang basah. Dengan menciptakan nilai ekonomi dari purun, kami ingin membantu membangun insentif agar masyarakat tetap melihat nilai dari lanskap tempat purun tumbuh,” ujar Alexandra, dikutip Sabtu (3/10).
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