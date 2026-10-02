Pangdam II Sriwijaya Minta Deteksi Dini dan Respons Cepat Karhutla hingga Tingkat Desa

Pangdam Sriwijaya minta desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. (Istimewa)
JawaPos.com - Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan, berdasar data per September 2026 terdapat 261 firespot di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kecamatan Bayung Lencir sebagai wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi.
Dia menyatakan, TNI akan membantu pengerahan personel dan peralatan, sembari meminta dukungan sarana penanganan di lapangan terus dilengkapi.
Pangdam meminta kepala desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan dan deteksi dini.
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Jika terjadi kebakaran, kepala desa diminta segera menghubungi petugas agar api dapat ditangani sebelum meluas.
”Sebenarnya yang lebih baik adalah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Karena begitu terjadi kebakaran dan tidak terkendali, akan sangat repot memadamkannya,” kata Ujang.
Selain desa, Pangdam meminta perusahaan memperkuat patroli, kesiapan peralatan pemadaman, infrastruktur tata air, tim pengendali kebakaran, sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot.
Dia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak mengenai deteksi dini, pergerakan cepat, patroli intensif, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Bantuan Presiden (Banpres) untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) digunakan sesuai ketentuan dan peruntukan.
”Banpres itu tidak bisa sembarangan dibelanjakan. Kalau belanja barang harus melalui tender, baik dari e-katalog maupun tender umum. Jadi ada uang langsung belanja itu tidak bisa karena harus sesuai prosedur dan ada tahapannya,” kata Herman Deru dilansir dari Antara.
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