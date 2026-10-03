582 Titik Panas Terdeteksi, Pemerintah Perkuat Operasi Pengendalian Karhutla

Pemadaman api di lokasi karhutla. (TNI)
JawaPos.com - Sebanyak 582 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemadaman darat dan udara.
Berdasar pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, Kamis (1/10) pukul 21.10 WIB, terdeteksi 582 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
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Hal itu berdasar satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.
Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan pemantauan sebelumnya pada Rabu (30/9) yang mencatat sebanyak 521 titik panas.
Adapun sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat berada di beberapa wilayah.
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Dia Kalimantan Tengah sebanyak 205 titik, Sumatera Selatan 78 titik, Kalimantan Selatan 63 titik, Riau 2 titik, Kalimantan Barat 0 titik, dan Jambi 0 titik.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan, data hotspot merupakan indikator awal berdasar deteksi satelit terhadap anomali suhu permukaan.
Setiap indikasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi aktual di lokasi.
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