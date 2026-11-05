Ketika LNGSHOT Berjualan Pisang di Seoul Menjelang Comeback

Ketika LNGSHOT berjualan pisang di Seoul. (Allkpop)
JawaPos.com - Grup K-pop LNGSHOT punya cara tak biasa untuk menarik perhatian para penggemar menjelang comeback. Alih-alih memasang iklan di papan reklame atau membuka toko pop-up, mereka justru mengoperasikan truk penjual pisang yang berkeliling di sejumlah kawasan Seoul, Korea Selatan.
Aksi promosi tersebut dilakukan untuk menyambut perilisan mini album (EP) terbaru bertajuk SWISH pada 10 November 2026. Truk yang menjajakan pisang dengan harga 1.110 won itu menjadi bagian dari kampanye promosi lagu utama mereka, Bananas.
Strategi tersebut mulai diperkenalkan melalui akun media sosial resmi LNGSHOT pada 4 November 2026. Mereka mengunggah sejumlah kalimat yang mengundang rasa penasaran, seperti "Menjual pisang mulai hari ini", "Tur ke seluruh wilayah Seoul", hingga "Pisang madu dengan tingkat kemanisan terjamin 1110 persen".
Truk tersebut kemudian terlihat melintasi sejumlah kawasan di Seoul, termasuk Gangnam. Pada bagian luar kendaraan, terdapat papan bertuliskan "Satu tandan pisang seharga 1.110 won".
Angka 1.110 bukan sekadar harga jual. Nominal tersebut merupakan petunjuk mengenai tanggal comeback LNGSHOT, yakni 10 November atau 11.10 dalam penulisan tanggal yang digunakan dalam kampanye promosi mereka.
Tidak hanya mengandalkan harga dan produk yang dijual, LNGSHOT juga menyisipkan permainan kata dalam desain truk tersebut.
Beberapa tulisan di bagian luar kendaraan dibuat untuk memancing perhatian orang yang melintas. Salah satunya mempertanyakan apakah orang dari berbagai kelompok usia akan tertipu dengan promosi tersebut.
Ada pula kalimat yang menanyakan apakah pendengar akan jatuh cinta kepada LNGSHOT setelah mendengarkan lagu terbaru mereka.
Permainan kata itu berkaitan dengan bahasa Korea. Kata yang berarti pisang memiliki pelafalan serupa dengan ungkapan yang berarti jatuh cinta kepada seseorang.
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Jawa Pos
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