LNGSHOT Rilis Single “Masterpiece”, Aktris Jepang Miyoshi Ayaka Jadi Bintang MV

LNGSHOT (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - LNGSHOT rilis single pra-rilis berjudul “Masterpiece”. Lagu tersebut menjadi bagian dari mini album terbaru mereka, S.W.I.S.H., yang dijadwalkan meluncur pada 10 November mendatang.

Lewat rilisan ini, LNGSHOT memperlihatkan warna musik berbeda dengan pendekatan yang lebih lembut dan emosional.

Menurut laporan allkpop, “Masterpiece” merupakan lagu bergenre alternative R&B yang menggambarkan seseorang terkasih sebagai sebuah mahakarya.

Perasaan kagum itu disampaikan melalui vokal para anggota yang lembut dan lirik lugas. Lagu ini juga menjadi kesempatan bagi LNGSHOT untuk mengeksplorasi sisi musikal yang lebih dewasa dibandingkan karya mereka sebelumnya.

Daya tarik lain dari rilisan tersebut terletak pada video musiknya yang menghadirkan aktris Jepang Miyoshi Ayaka sebagai sosok muse atau inspirasi.

Visual MV menggabungkan suasana surealis dengan adegan yang bergerak antara kenyataan dan fantasi. Latar berupa atap yang terbakar, ruangan bernuansa dramatis, hingga koridor putih dengan deretan pintu menciptakan atmosfer sinematik yang memperkuat konsep lagu.

Mini album S.W.I.S.H. memiliki judul yang merupakan singkatan dari Swag With Integrity Shapes History.

Konsep tersebut mencerminkan ambisi LNGSHOT untuk membangun identitas dan menghadirkan warna baru melalui pendekatan yang autentik.

“Masterpiece” menjadi pembuka menuju perilisan EP tersebut sekaligus memberikan gambaran awal tentang arah musik yang ingin mereka eksplorasi.

LNGSHOT debut pada Januari 2026 di bawah agensi MORE VISION yang didirikan Jay Park. Grup ini mulai menarik perhatian melalui lagu debut “Moonwalkin’”, yang kemudian masuk ke tangga lagu Top 40 Mediabase di Amerika Serikat pada Oktober 2026.