Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.00 WIB

LNGSHOT Rilis Single “Masterpiece”, Aktris Jepang Miyoshi Ayaka Jadi Bintang MV

LNGSHOT (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - LNGSHOT rilis single pra-rilis berjudul “Masterpiece”. Lagu tersebut menjadi bagian dari mini album terbaru mereka, S.W.I.S.H., yang dijadwalkan meluncur pada 10 November mendatang.

Lewat rilisan ini, LNGSHOT memperlihatkan warna musik berbeda dengan pendekatan yang lebih lembut dan emosional.

Menurut laporan allkpop, “Masterpiece” merupakan lagu bergenre alternative R&B yang menggambarkan seseorang terkasih sebagai sebuah mahakarya.

Perasaan kagum itu disampaikan melalui vokal para anggota yang lembut dan lirik lugas. Lagu ini juga menjadi kesempatan bagi LNGSHOT untuk mengeksplorasi sisi musikal yang lebih dewasa dibandingkan karya mereka sebelumnya.

Daya tarik lain dari rilisan tersebut terletak pada video musiknya yang menghadirkan aktris Jepang Miyoshi Ayaka sebagai sosok muse atau inspirasi.

Visual MV menggabungkan suasana surealis dengan adegan yang bergerak antara kenyataan dan fantasi. Latar berupa atap yang terbakar, ruangan bernuansa dramatis, hingga koridor putih dengan deretan pintu menciptakan atmosfer sinematik yang memperkuat konsep lagu.

Mini album S.W.I.S.H. memiliki judul yang merupakan singkatan dari Swag With Integrity Shapes History.

Konsep tersebut mencerminkan ambisi LNGSHOT untuk membangun identitas dan menghadirkan warna baru melalui pendekatan yang autentik.

“Masterpiece” menjadi pembuka menuju perilisan EP tersebut sekaligus memberikan gambaran awal tentang arah musik yang ingin mereka eksplorasi.

LNGSHOT debut pada Januari 2026 di bawah agensi MORE VISION yang didirikan Jay Park. Grup ini mulai menarik perhatian melalui lagu debut “Moonwalkin’”, yang kemudian masuk ke tangga lagu Top 40 Mediabase di Amerika Serikat pada Oktober 2026.

Dengan perilisan “Masterpiece” dan jadwal comeback pada November, LNGSHOT melanjutkan langkah mereka untuk memperluas jangkauan musik ke pendengar yang lebih luas.

 
 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Grup Asuhan Jay Park, LNGSHOT, Ungkap Perjuangan dan Perkembangan Lewat Dokumenter Baru - Image
Infotainment

Grup Asuhan Jay Park, LNGSHOT, Ungkap Perjuangan dan Perkembangan Lewat Dokumenter Baru

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.49 WIB

LNGSHOT Umumkan Comeback 10 November 2026, Rilis Teaser Mini Album S.W.I.S.H. - Image
Entertainment

LNGSHOT Umumkan Comeback 10 November 2026, Rilis Teaser Mini Album S.W.I.S.H.

Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.55 WIB

Tanggal Comeback Bulan November, LNGSHOT Rilis Trailer untuk ‘S.W.I.S.H’ - Image
Music & Movie

Tanggal Comeback Bulan November, LNGSHOT Rilis Trailer untuk ‘S.W.I.S.H’

Senin, 12 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore