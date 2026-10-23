LNGSHOT Rilis Single “Masterpiece”, Aktris Jepang Miyoshi Ayaka Jadi Bintang MV

JawaPos.com - LNGSHOT rilis single pra-rilis berjudul “Masterpiece”. Lagu tersebut menjadi bagian dari mini album terbaru mereka, S.W.I.S.H., yang dijadwalkan meluncur pada 10 November mendatang.
Lewat rilisan ini, LNGSHOT memperlihatkan warna musik berbeda dengan pendekatan yang lebih lembut dan emosional.
Menurut laporan allkpop, “Masterpiece” merupakan lagu bergenre alternative R&B yang menggambarkan seseorang terkasih sebagai sebuah mahakarya.
Perasaan kagum itu disampaikan melalui vokal para anggota yang lembut dan lirik lugas. Lagu ini juga menjadi kesempatan bagi LNGSHOT untuk mengeksplorasi sisi musikal yang lebih dewasa dibandingkan karya mereka sebelumnya.
Daya tarik lain dari rilisan tersebut terletak pada video musiknya yang menghadirkan aktris Jepang Miyoshi Ayaka sebagai sosok muse atau inspirasi.
Visual MV menggabungkan suasana surealis dengan adegan yang bergerak antara kenyataan dan fantasi. Latar berupa atap yang terbakar, ruangan bernuansa dramatis, hingga koridor putih dengan deretan pintu menciptakan atmosfer sinematik yang memperkuat konsep lagu.
Mini album S.W.I.S.H. memiliki judul yang merupakan singkatan dari Swag With Integrity Shapes History.
Konsep tersebut mencerminkan ambisi LNGSHOT untuk membangun identitas dan menghadirkan warna baru melalui pendekatan yang autentik.
“Masterpiece” menjadi pembuka menuju perilisan EP tersebut sekaligus memberikan gambaran awal tentang arah musik yang ingin mereka eksplorasi.
LNGSHOT debut pada Januari 2026 di bawah agensi MORE VISION yang didirikan Jay Park. Grup ini mulai menarik perhatian melalui lagu debut “Moonwalkin’”, yang kemudian masuk ke tangga lagu Top 40 Mediabase di Amerika Serikat pada Oktober 2026.
Dengan perilisan “Masterpiece” dan jadwal comeback pada November, LNGSHOT melanjutkan langkah mereka untuk memperluas jangkauan musik ke pendengar yang lebih luas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022