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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.24 WIB

Eksistensi Internasional Jackson Wang Makin Kuat Lewat Sampul Majalah L’Officiel

Jackson Wang (allkpop) - Image

Jackson Wang (allkpop)

JawaPos.com - Jackson Wang tunjukkan pengaruhnya di panggung internasional setelah tampil sebagai sampul tujuh edisi majalah L’Officiel di berbagai negara.

Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan popularitas dan daya tarik sang penyanyi yang tidak hanya berkembang di industri musik, tetapi juga dunia fashion global.

Menurut laporan allkpop, Jackson menjadi wajah sampul sejumlah edisi L’Officiel yang diterbitkan di berbagai wilayah.

Kehadirannya dalam tujuh edisi sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap pengaruh internasional yang telah dibangunnya melalui aktivitas musik, penampilan publik, dan kerja sama dengan berbagai merek.

Sebagai anggota GOT7 sekaligus penyanyi solo, Jackson dikenal memiliki identitas artistik yang kuat. Ia aktif mengembangkan karier di berbagai negara dan kerap menghadirkan karya dengan perpaduan musik serta visual yang khas.

Kepribadiannya yang ekspresif juga membuatnya memiliki daya tarik tersendiri di hadapan penggemar internasional.

Penampilan Jackson dalam sampul L’Officiel turut memperlihatkan kedekatannya dengan dunia fashion. Ia dikenal berani mengeksplorasi gaya busana, mulai dari tampilan elegan hingga konsep yang lebih eksperimental.

Hal tersebut menjadikannya sosok yang menarik bagi industri mode dan media internasional.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Jackson Wang sebagai figur hiburan dengan jangkauan global.

Tidak hanya dikenal melalui musik, ia juga terus membangun citra sebagai seniman multitalenta yang mampu menjangkau berbagai bidang kreatif.

Editor: Hanny Suwindari
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