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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 3 November 2026 | 18.07 WIB

Tips Berkendara Saat Musim Hujan, Cara Aman Menghindari Jalan Licin dan Risiko Kecelakaan

Ilustrasi berkendara saat hujan. (Pexels) - Image

Ilustrasi berkendara saat hujan. (Pexels)

JawaPos.com - Musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi pengendara di jalan raya. 

Pasalnya, kondisi jalanan yang licin dapat meningkatkan risiko insiden yang tidak diinginkan seperti tergelincir sampai kecelakaan beruntun. 

Menunggu hujan reda bisa menjadi pilihan bagi beberapa orang. Namun, jika harus menghadiri keperluan mendesak, terkadang anda tetap perlu menembus hujan meskipun masih sangat deras. 

Situasi seperti ini terkadang membuat pengendara perlu memahami pentingnya menerapkan teknik berkendara yang  aman selama musim hujan. 

Mengutip informasi dari laman perhubungan.jogjakota dan /jaecoo.id pada (3/11) ada sejumlah tips berkendara yang perlu diperhatikan untuk menghindari risiko kecelakaan selama musim hujan. 

Mengingat saat musim hujan pengendara perlu menghadapi berbagai tantangan seperti permukaan jalan yang licin, aquaplaning, rem yang tidak berfungsi, sampai jarak pandang yang terbatas.

Selain itu, genangan air juga berpotensi menutup lubang atau kerusakan jalan yang dapat mengganggu pengendara mempertahankan keseimbangan. 

Serangkaian tips berikut ini dapat membantu anda berkendara dengan lebih aman dikala musim hujan tiba. 

Editor: Novia Tri Astuti
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