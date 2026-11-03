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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 3 November 2026 | 21.22 WIB

Barang Wajib Bawa Saat Musim Hujan, Mulai dari Payung Lipat Sampai Jas Hujan

Ilustrasi sandal jepit/Pexels - Image

Ilustrasi sandal jepit/Pexels

JawaPos.com-Musim hujan membuat anda perlu melakukan penyesuaian, termasuk saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hujan lebat mungkin menjadi salah satu kendala, terutama bagi anda yang memiliki keperluan mendesak, dan mengharuskan untuk beraktivitas di luar ruangan.

Oleh sebab itu, persiapan yang tepat perlu dilakukan sejak dini supaya perjalanan anda tetap berjalan lancar.

Berdasarkan informasi dari laman /azko.id dan avianbrands. pada (3/11) hujan lebat dapat menghambat aktivitas harian dan membuat perjalanan anda menjadi kurang nyaman. 

Namun, terdapat langkah-langkah antisipasi yang bisa anda lakukan untuk melindungi diri sekaligus meminimalkan risiko gangguan selama beraktivitas. 

Salah satunya adalah dengan mempersiapkan perlengkapan wajib dibawa saat musim hujan

Beberapa benda berikut dapat membantu anda beradaptasi sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan lebih lancar meskipun harus menerjang hujan lebat.  

Sandal jepit berbahan karet dapat menjadi benda yang sangat dibutuhkan saat musim hujan. Perlengkapan ini sangat berguna bagi pengendara sepeda. Sandal jepit berbahan karet memiliki sifat lentur, fleksibel, dan anti air, berbeda dengan sepatu berbahan dasar kanvas, kain,suede, ataupun kulit.

Sepatu yang anda gunakan dapat menyerap air sehingga risiko mengalami kerusakan bisa lebih tinggi, terutama saat hujan deras.

Payung perlu anda siapkan, terutama selama musim hujan. Anda tidak pernah tahu kapan hujan akan turun di tengah cuaca yang sulit diprediksi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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