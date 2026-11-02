Arda dan Tantri Kotak Ungkap Rahasia Harmonis hingga 12 Tahun Pernikahan

JawaPos.com - Pasangan sesama musisi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak dan Hatna Danarda atau Arda Hatna memiliki cara sederhana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang telah mereka bina selama 12 tahun. Bagi keduanya, kunci hubungan yang langgeng bukan terletak pada kemewahan atau tuntutan untuk selalu membahagiakan pasangan, melainkan kemampuan menikmati momen kebersamaan.

Di tengah kesibukan masing-masing, Arda dan Tantri berusaha menjaga hubungan agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Mereka percaya, kehidupan pernikahan yang panjang tetap membutuhkan suasana menyenangkan, termasuk dengan melakukan hal-hal sederhana bersama.

Arda mengatakan, menjalani pernikahan selama 12 tahun justru mengajarkannya bahwa menjadi dewasa bukan berarti harus meninggalkan sisi menyenangkan dalam hubungan.

"Usia pernikahan 12 tahun seru. Hubungan yang dewasa itu juga perlu bermain, perlu menyenangkan diri sendiri dan pasangan. Kita partner seumur hidup, waktunya lama. Jadi, harus suasana yang menyenangkan," kata Arda saat ditemui di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

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Menurut Arda, salah satu prinsip yang mereka pegang adalah tidak membebankan kebahagiaan sepenuhnya kepada pasangan. Masing-masing tetap memiliki ruang untuk menikmati kehidupan dengan cara sendiri tanpa harus terus-menerus menuntut perhatian dari pasangan.

"Dia nggak nuntut untuk dibahagiakan, saya juga nggak menuntut untuk dibahagiakan. Dia bisa bahagia dengan caranya sendiri, saya juga bisa bahagia dengan cara saya sendiri," ujarnya.

Tantri Kotak Pilih Cara Sederhana Merawat Pernikahan Pandangan serupa disampaikan Tantri. Vokalis band Kotak tersebut menilai, menjaga kehangatan rumah tangga tidak harus dilakukan melalui perjalanan mahal, hadiah mewah, atau agenda romantis yang direncanakan secara khusus.

Justru, momen-momen kecil yang dilakukan berdua bisa menjadi cara untuk mempertahankan kedekatan emosional.