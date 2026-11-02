Arda dan Tantri Kotak Ungkap Rahasia Harmonis hingga 12 Tahun Pernikahan

Pasangan suami istri Arda dan Tantri Kotak. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Pasangan sesama musisi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak dan Hatna Danarda atau Arda Hatna memiliki cara sederhana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang telah mereka bina selama 12 tahun. Bagi keduanya, kunci hubungan yang langgeng bukan terletak pada kemewahan atau tuntutan untuk selalu membahagiakan pasangan, melainkan kemampuan menikmati momen kebersamaan.
Di tengah kesibukan masing-masing, Arda dan Tantri berusaha menjaga hubungan agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Mereka percaya, kehidupan pernikahan yang panjang tetap membutuhkan suasana menyenangkan, termasuk dengan melakukan hal-hal sederhana bersama.
Arda mengatakan, menjalani pernikahan selama 12 tahun justru mengajarkannya bahwa menjadi dewasa bukan berarti harus meninggalkan sisi menyenangkan dalam hubungan.
"Usia pernikahan 12 tahun seru. Hubungan yang dewasa itu juga perlu bermain, perlu menyenangkan diri sendiri dan pasangan. Kita partner seumur hidup, waktunya lama. Jadi, harus suasana yang menyenangkan," kata Arda saat ditemui di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Menurut Arda, salah satu prinsip yang mereka pegang adalah tidak membebankan kebahagiaan sepenuhnya kepada pasangan. Masing-masing tetap memiliki ruang untuk menikmati kehidupan dengan cara sendiri tanpa harus terus-menerus menuntut perhatian dari pasangan.
"Dia nggak nuntut untuk dibahagiakan, saya juga nggak menuntut untuk dibahagiakan. Dia bisa bahagia dengan caranya sendiri, saya juga bisa bahagia dengan cara saya sendiri," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Tantri. Vokalis band Kotak tersebut menilai, menjaga kehangatan rumah tangga tidak harus dilakukan melalui perjalanan mahal, hadiah mewah, atau agenda romantis yang direncanakan secara khusus.
Justru, momen-momen kecil yang dilakukan berdua bisa menjadi cara untuk mempertahankan kedekatan emosional.
Tantri mencontohkan kebiasaan sederhana seperti menikmati teh bersama, berkendara menggunakan sepeda motor, hingga mencari bakso setelah anak-anak mereka tidur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022