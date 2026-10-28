Sumpah Pemuda: Arda eks Naff Soroti 4 Tantangan Pemuda di Era Digital

JawaPos.com - Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Bagi Arda, mantan vokalis grup band Naff, semangat yang lahir pada 28 Oktober 1928 perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda saat ini.

Arda menilai, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat Indonesia memperlakukan satu sama lain di tengah perbedaan. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial seharusnya mendekatkan masyarakat, tetapi dalam praktiknya, perbedaan pendapat terkadang memicu pertengkaran bahkan mengikis empati.

“Memaknai Sumpah Pemuda hari ini sepertinya sudah sangat berbeda dari waktu ke waktu ya. Pemuda hari ini PR-nya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama orang Indonesia,” ujar Arda.

Menurut dia, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai semboyan yang diucapkan setiap peringatan Sumpah Pemuda. Nilai tersebut perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghormati orang lain, membuka kesempatan yang setara, hingga berani mengambil bagian dalam memperbaiki keadaan.

Arda yang merupakan suami Tantri Kotak mengungkapkan empat hal yang menurutnya perlu diperjuangkan oleh para pemuda Indonesia saat ini.

Pertama, Memperjuangkan Pendidikan dan Kesempatan yang Merata

Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting bagi generasi muda untuk membangun masa depan. Namun, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua anak.

Perbedaan kondisi ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan tempat tinggal masih dapat memengaruhi peluang seseorang untuk berkembang. Anak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan sarana, misalnya, dapat menghadapi tantangan berbeda dibandingkan mereka yang memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan dan teknologi.