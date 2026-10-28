Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.10 WIB

Sumpah Pemuda: Arda eks Naff Soroti 4 Tantangan Pemuda di Era Digital

Musisi Arda Hatna. (istimewa) - Image

Musisi Arda Hatna. (istimewa)

JawaPos.com - Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Bagi Arda, mantan vokalis grup band Naff, semangat yang lahir pada 28 Oktober 1928 perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda saat ini.

Arda menilai, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat Indonesia memperlakukan satu sama lain di tengah perbedaan. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial seharusnya mendekatkan masyarakat, tetapi dalam praktiknya, perbedaan pendapat terkadang memicu pertengkaran bahkan mengikis empati.

“Memaknai Sumpah Pemuda hari ini sepertinya sudah sangat berbeda dari waktu ke waktu ya. Pemuda hari ini PR-nya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama orang Indonesia,” ujar Arda.

Menurut dia, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai semboyan yang diucapkan setiap peringatan Sumpah Pemuda. Nilai tersebut perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghormati orang lain, membuka kesempatan yang setara, hingga berani mengambil bagian dalam memperbaiki keadaan.

Arda yang merupakan suami Tantri Kotak mengungkapkan empat hal yang menurutnya perlu diperjuangkan oleh para pemuda Indonesia saat ini.

Pertama, Memperjuangkan Pendidikan dan Kesempatan yang Merata

Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting bagi generasi muda untuk membangun masa depan. Namun, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua anak.

Perbedaan kondisi ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan tempat tinggal masih dapat memengaruhi peluang seseorang untuk berkembang. Anak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan sarana, misalnya, dapat menghadapi tantangan berbeda dibandingkan mereka yang memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan dan teknologi.

Arda menilai, setiap anak muda seharusnya memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibatasi latar belakang ekonomi maupun tempat mereka dilahirkan.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
'Buat Apa Jadi Baik kalau yang Jahat Selalu Menang?' Arda Hatna Beri Perspektif Lewat Single Terbaru - Image
Music & Movie

'Buat Apa Jadi Baik kalau yang Jahat Selalu Menang?' Arda Hatna Beri Perspektif Lewat Single Terbaru

Jumat, 11 September 2026 | 23.42 WIB

Arda Geram Usai Melihat Video Tantri Kotak Dipeluk Pria Tak Dikenal di Atas Panggung - Image
Entertainment

Arda Geram Usai Melihat Video Tantri Kotak Dipeluk Pria Tak Dikenal di Atas Panggung

Rabu, 22 Juli 2026 | 05.05 WIB

Tantri Kotak Segera Tempuh Langkah Hukum Usai Menjadi Korban Penipuan Poppy Nupitasari - Image
Entertainment

Tantri Kotak Segera Tempuh Langkah Hukum Usai Menjadi Korban Penipuan Poppy Nupitasari

Senin, 29 Juni 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore