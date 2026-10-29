Richard Lee: Saya Dokter Terparah dalam Menjaga Kesehatan

JawaPos.com - Richard Lee mengakui dirinya termasuk dokter yang paling buruk dalam hal menjaga kesehatan diri sendiri. Pengakuan itu disampaikan setelah kondisi kesehatannya menurun hingga dilakukan penangguhan penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

"Saya dokter terparah nggak pernah olahraga," aku Richard Lee.

Selain memperbaiki asupan makanan dan waktu istirahat, Richard Lee juga mulai membangun kebiasaan baru dengan rutin berolahraga. Ia mengakui selama puluhan tahun memang kurang memperhatikan aktivitas fisik, bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah.

Pengalaman ketika kondisi kesehatannya menurun membuat Richard menyadari bahwa memahami ilmu kedokteran tidak serta-merta membuat seseorang mampu menerapkan pola hidup sehat untuk diri sendiri.

Ia pun secara terbuka mengkritik kebiasaannya selama ini yang jarang berolahraga, meski dirinya berprofesi sebagai dokter.

"Bahkan saya pengin lebih baik. Karena sebelumnya, sejak SMP, SMA, bahkan umur saya sampai 41 tahun, saya nggak pernah olahraga," ungkap Richard Lee.

Peralatan kebugaran yang sebelumnya jarang digunakan oleh suami Reni Effendi di rumah kini mulai dimanfaatkan untuk membantu mengembalikan kondisi tubuhnya.

Menariknya, sang istri juga ikut membimbing Richard menggunakan sejumlah alat olahraga. Richard mengaku perubahan rutinitas tersebut secara perlahan membuat ia merasakan kondisi fisik yang lebih baik.