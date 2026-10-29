Berat Badan Richard Lee Naik 6 Kg Setelah 14 Hari Berada di Rumah

Dokter Richard Lee. (Instagram: dr.richard_lee)
JawaPos.com - Kondisi fisik Richard Lee mulai membaik setelah sekitar 14 hari berada di rumah. Selama menjalani masa penangguhan penahanan yang dikabulkan majelis hakim PN Tangerang, berat badannya bertambah hingga 6 kilogram.
Dokter kecantikan sekaligus kreator konten itu menyebut, perbaikan tersebut didukung oleh pengobatan yang dilakukan, istirahat yang cukup, pola makan yang lebih teratur, serta kebiasaan baru berolahraga.
Richard Lee tidak menyangka berat badannya bisa naik cukup banyak dalam waktu dua pekan. Menurut dia, perubahan tersebut menjadi salah satu tanda bahwa kondisi tubuhnya berangsur membaik setelah sebelumnya mengalami sejumlah gangguan kesehatan.
"Alhamdulillah kondisi fisik saya lebih baik daripada yang kemarin. Saya sudah naik 6 kilo. Ini angka yang bagus banget sih," kata Richard di PN Tangerang, Kamis (29/10).
Ia menjelaskan, proses pemulihan yang dijalaninya tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan. Richard mengungkapkan sebelumnya ia mengalami beberapa gangguan hormon dan masalah kesehatan lain yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan yang benar.
Setelah kembali ke rumah, Richard bisa beristirahat lebih nyaman dan mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama sang istri yang menyiapkan makanan untuknya.
"Saya nggak nyangka sih dalam 14 hari bisa naik 6 kilo. Tapi kan itu karena pemeriksaan secara menyeluruh ya," ujarnya.
Richard menegaskan kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Meski merasakan perubahan positif, ia masih berusaha mengembalikan kebugaran tubuhnya secara bertahap.
"Perlahan-lahan fisik saya lebih baik daripada kemarin. Saya nggak bilang 100 persen karena masih jauh dari 100 persen. Tapi saya berusaha kembali ke kondisi fisik saya sebelumnya," tuturnya.
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