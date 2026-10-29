Saling Support, Richard Lee dan Sarwendah Melakukan Dinner Bareng

JawaPos.com - Pertemuan Richard Lee dengan Sarwendah dalam sebuah acara makan malam menarik perhatian. Tidak hanya berduaan saja, mereka melakukan dinner bareng dengan membawa pasangannya masing-masing.

Richard Lee datang bersama sang istri, Reni Effendi. Sementara Sarwendah datang bersama kekasihnya, Giorgio Antonio. Itu menjadi momen bagi mereka untuk berbagi cerita sekaligus saling memberikan dukungan.

Dua pasangan ini juga menikmati suasana hangat ketika bertemu dalam suasana santai di sebuah restoran yang terletak di bilangan Jakarta Selatan.

Faizal Hafied selaku kuasa hukum Richard Lee mengatakan, pertemuan itu berlangsung wajar sebagai sesama figur publik yang saling kenal. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang dan bertukar cerita di tengah persoalan yang sedang mereka hadapi.

“Dokter Richard dinner berdua sama istrinya, terus ketemu sama teman-teman publik figur lainnya, Sarwendah sama Gio,” ujar Faizal Hafied.

Ia menyatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Richard Lee dan Sarwendah untuk melepas beban pikiran sejenak. Suasana makan malam itu berlangsung menyenangkan bagi kedua pasangan.

“Dua-duanya kayaknya happy. Dokter Richard dan dokter Reni happy, demikian juga dengan Sarwendah dan Gio juga happy,” paparnya.

Richard Lee dan Sarwendah Sama-Sama Hadapi Persoalan Hukum Di balik pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Richard Lee dan Sarwendah diketahui tengah menghadapi persoalan hukum berbeda yang sama-sama pelik.