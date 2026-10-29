Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Saling Support, Richard Lee dan Sarwendah Melakukan Dinner Bareng

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29) - Image

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)

JawaPos.com - Pertemuan Richard Lee dengan Sarwendah dalam sebuah acara makan malam menarik perhatian. Tidak hanya berduaan saja, mereka melakukan dinner bareng dengan membawa pasangannya masing-masing.

Richard Lee datang bersama sang istri, Reni Effendi. Sementara Sarwendah datang bersama kekasihnya, Giorgio Antonio. Itu menjadi momen bagi mereka untuk berbagi cerita sekaligus saling memberikan dukungan. 

Dua pasangan ini juga menikmati suasana hangat ketika bertemu dalam suasana santai di sebuah restoran yang terletak di bilangan Jakarta Selatan.

Faizal Hafied selaku kuasa hukum Richard Lee mengatakan, pertemuan itu berlangsung wajar sebagai sesama figur publik yang saling kenal. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang dan bertukar cerita di tengah persoalan yang sedang mereka hadapi.

“Dokter Richard dinner berdua sama istrinya, terus ketemu sama teman-teman publik figur lainnya, Sarwendah sama Gio,” ujar Faizal Hafied.

Ia menyatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Richard Lee dan Sarwendah untuk melepas beban pikiran sejenak. Suasana makan malam itu berlangsung menyenangkan bagi kedua pasangan.

“Dua-duanya kayaknya happy. Dokter Richard dan dokter Reni happy, demikian juga dengan Sarwendah dan Gio juga happy,” paparnya.

Richard Lee dan Sarwendah Sama-Sama Hadapi Persoalan Hukum

Di balik pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Richard Lee dan Sarwendah diketahui tengah menghadapi persoalan hukum berbeda yang sama-sama pelik.

Richard Lee terseret permasalahan hukum atas laporan Dokter Detektif atau Doktif, yang kasusnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Sementara Sarwendah terlibat persoalan hukum dengan mantan suaminya, Ruben Onsu.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
12 Tempat Makan Romantis dengan View Laut di Lombok yang Cocok untuk Dinner Bersama Pasangan - Image
Kuliner

12 Tempat Makan Romantis dengan View Laut di Lombok yang Cocok untuk Dinner Bersama Pasangan

Senin, 15 Juni 2026 | 21.12 WIB

Resep Spicy Peanut Butter Dumplings, Gurih Pedas Creamy untuk Dinner Praktis - Image
Kuliner

Resep Spicy Peanut Butter Dumplings, Gurih Pedas Creamy untuk Dinner Praktis

Jumat, 8 Mei 2026 | 07.00 WIB

Kondisi Kesehatan Richard Lee Jelang Pemeriksaan Sebagai Terdakwa Terkait Laporan Doktif - Image
Entertainment

Kondisi Kesehatan Richard Lee Jelang Pemeriksaan Sebagai Terdakwa Terkait Laporan Doktif

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore