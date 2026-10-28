Kondisi Kesehatan Richard Lee Jelang Pemeriksaan Sebagai Terdakwa Terkait Laporan Doktif

Dokter Richard Lee. (Instagram: dr.richard_lee)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Richard Lee menjadi perhatian menjelang pemeriksaannya sebagai terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan laporan Dokter Detektif atau Doktif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Dokter sekaligus pengusaha kecantikan itu sebelumnya mendapatkan penangguhan penahanan setelah permohonannya dikabulkan majelis hakim. Keputusan tersebut memungkinkan Richard menjalani pengobatan di luar tahanan karena kondisi kesehatannya dilaporkan menurun.
Menjelang agenda pemeriksaan sebagai terdakwa, pengacara Richard Lee, Faizal Hafied, menyampaikan perkembangan kondisi kesehatan kliennya. Ia berharap kondisi Richard terus stabil, termasuk dari sisi psikologis.
"Kayaknya happy banget ya," kata Faizal saat memberikan gambaran mengenai kondisi Richard Lee.
Faizal kemudian mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan agar kondisi Richard tetap stabil. Menurut dia, keadaan psikologis kliennya kini mulai membaik.
"Kita mendoakan supaya dr. Richard supaya terus stabil. Karena psikologisnya sudah mulai membaik," ujarnya.
Gambaran mengenai aktivitas Richard belakangan ini juga disampaikan Faizal. Ia menyinggung momen ketika Richard menghabiskan waktu bersama istrinya, Reni Effendi, sekaligus bertemu dengan sejumlah rekan sesama figur publik.
Dalam kesempatan tersebut, Richard dan Reni diketahui makan malam bersama. Mereka juga bertemu dengan Sarwendah dan Giorgio Antonio di sebuah restoran.
Faizal menilai pertemuan itu sebagai momen bersantai di tengah kesibukan persoalan hukum yang sedang dihadapi Richard Lee.
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